원진알미늄, '전주함께라면' 라면 50박스 후원

AI 핵심 요약beta
- ㈜원진알미늄이 8일 전주시에 라면 50박스를 후원했다.
- '전주함께라면'은 고립·은둔가구 발굴을 위해 6개 복지관과 2개 청소년시설에서 운영 중이다.
- 원진알미늄은 지난해에 이어 올해도 250만 원 상당의 라면을 기부하며 취약계층 지원에 참여했다.
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시민 참여 기반 공유공간 운영 복지안전망 강화
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = ㈜원진알미늄(대표 원태연)은 8일 고립·은둔가구 발굴 지원을 위한 '전주함께라면' 사업에 사용해 달라며 전주시에 라면 50박스를 후원했다.
'전주함께라면'은 시민 누구나 자유롭게 찾아와 라면을 먹을 수 있는 공유공간으로, 전주시 6개 종합사회복지관과 2개 청소년시설에서 시민 후원을 바탕으로 운영되고 있다. 이를 통해 지역 내 위기가구를 발굴하는 역할을 하고 있다.
㈜원진알미늄은 지난해 추석 라면 100박스를 후원한 데 이어 이번에도 완주군 복합문화공간 '산속등대'를 통해 자체 개발한 라면 50박스(250만 원 상당)를 기부하며 사업에 힘을 보탰다.
원태연 대표는 "지역과 함께 성장하는 기업으로서 사회적 책임을 실천하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 전주시와 협력해 취약계층 지원과 고립·은둔가구 발굴에 지속적으로 참여하겠다"고 말했다.
전주시 관계자는 "전주함께라면은 시민들의 자발적인 참여와 후원으로 운영되는 사업"이라며 "민관이 함께하는 나눔을 통해 촘촘한 복지안전망을 구축해 나가겠다"고 밝혔다.
lbs0964@newspim.com