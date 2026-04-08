광주시교육청, '스마트기기 관리시스템' 서비스

AI 핵심 요약beta
- 광주시교육청이 8일부터 교육용 스마트기기 관리를 위한 온라인 시스템을 시작했다.
- 기기 배부·회수·A/S 신청 등 전 과정을 하나의 시스템에서 처리해 업무 시간을 단축했다.
- 학생과 학부모도 기기 고장 시 조치 현황을 실시간으로 확인할 수 있게 됐다.
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[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시교육청은 8일부터 '스마트기기 관리시스템' 서비스를 시작한다고 밝혔다.
'스마트기기 관리시스템'은 교육용 스마트기기의 체계적인 관리와 학생·학부모 불편 해소, 학교 현장 업무 경감을 위해 구축됐다.
특히 시교육청은 그동안 전화와 내부메일 등으로 처리하던 기기 A/S와 배부·회수 요청을 온라인으로 일원화해 편의성을 높였다. 기기 배부 및 회수 요청, 처리 현황 확인 등 전 과정이 하나의 시스템에서 이뤄져 업무 처리 시간이 단축될 것으로 기대된다.
또 학교뿐 아니라 학생과 학부모도 직접 기기 고장 및 장애 발생 시 조치 현황을 확인하고 A/S를 신청해 수리 진행 상황을 실시간으로 확인할 수 있다. 모든 처리 과정은 시스템에 기록된다. '스마트기기 관리시스템' 운영 방식 등은 누리집에서 확인하면 된다.
고인자 정책국장은 "이번 시스템을 통해 기기 배부·회수와 수리 과정이 더욱 신속하고 투명하게 이뤄질 것으로 기대한다"며 "모든 학생이 안정적인 디지털 학습 환경에서 교육받을 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com