우범기 전주시장 예비후보 "태권도 전용체육관 건립"

AI 핵심 요약beta
- 우범기 전주시장 예비후보가 8일 태권도 전용체육관 건립 공약을 제시했다.
- 전주시청 태권도부와 지역인을 위한 경기장·영상분석실 등을 갖춘다.
- 대회 유치와 무주 태권도원 연계로 문화체육 경쟁력을 강화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
태권도 성지 연계 문화관문 구축 및 상징적 랜드마크 조성 기대
[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 우범기 전주시장 예비후보가 태권도 전용체육관 건립을 통해 전주의 문화·체육 경쟁력 강화를 제시했다.
우 예비후보는 8일 국가대표 배출 등 성과를 이어온 전주시청 태권도부와 지역 태권도인을 위한 전용 체육시설 조성을 공약으로 내놓았다.
해당 체육관은 경기장과 관람석, 최첨단 영상분석실 등을 갖춘 전문시설로 조성해 선수들이 안정적인 환경에서 훈련과 경기에 집중할 수 있도록 한다는 계획이다.
부지 선정은 시민 휴식공간과의 연계를 고려해 도시공원 일몰제에 따라 확보된 공원 부지를 우선 검토할 방침이다.
체육관이 완공되면 각종 전국대회와 국제대회 유치 기반이 마련되고, 전주시청 태권도부의 경기력 향상에도 도움이 될 것으로 기대된다.
아울러 태권도 성지인 무주 태권도원과의 상징적 연결을 통해 전주를 문화적 관문 도시로 부각시키는 효과도 전망된다.
우 예비후보는 "전주는 전통문화와 무예의 기반을 지닌 도시"라며 "태권도 전용체육관 건립을 통해 전주의 위상을 높이고 상징적 공간으로 발전시키겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com