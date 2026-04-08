평택해경, 구조역량 강화 수영평가 실시…395명 경찰관 대상

AI 핵심 요약beta
- 평택해양경찰서가 8일 14일부터 24일까지 경찰관 395명을 대상으로 수영평가를 실시한다.
- 경정 이하 전 직원의 기본 수영 능력을 점검해 해상 구조 대응 태세를 강화한다.
- 평가 결과를 근무성적에 반영해 체력 관리 유도와 국민 안전 대비를 강화한다.
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택해양경찰서가 오는 14일부터 24일까지 충남 천안 온앤온 수영장과 화성 기아스포츠센터에서 소속 경찰관 395명을 대상으로 해상 구조 역량 강화와 현장 대응 능력 향상을 위한 '경찰관 구조역량 수영평가'를 실시한다.
8일 평택해경에 따르면 이번 평가는 경정 이하 전 직원을 대상으로 실시되며 해상 치안 현장에서 요구되는 기본 수영 능력을 점검하고 상시 구조 대응 태세를 유지하기 위해 마련됐다.
평가 항목은 자유형, 평영, 잠영 등 해상 구조 활동에 필수적인 기초 영법으로 구성돼 고난도 기술보다는 현장에서 최소한의 구조 대응이 가능한 기초 체력과 수영 능력을 확인하는 데 중점을 뒀다.
해경은 평가 결과를 개인별 근무성적평정에 반영해 전 직원이 평소 체력 관리에 지속적인 관심을 갖도록 유도한다는 계획이다.
우채명 서장은 "해양경찰에게 수영 능력은 현장 임무 수행을 위한 가장 기본적인 소양"이라며 "이번 평가를 통해 전 직원이 자신의 기초 체력을 점검하고, 국민의 생명과 안전을 지키기 위한 대비 태세를 더욱 공고히 하는 계기가 되기를 바란다"고 밝혔다.
krg0404@newspim.com