동해시, 무형유산 전승인력 확대 추진…22명 후보 추천

AI 핵심 요약beta
- 강원 동해시가 8일 무형유산 계승 위해 전승 인력 확대에 나섰다.
- 동해망상농악 등 3종목 대상으로 22명 후보자 추천받아 현지조사와 심사 지원한다.
- 종목별로 흑자장 최종 심사 중이며 16일 농악 조사와 5월 지화장엄 조사 예정이다.
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 지역 무형유산 계승을 위해 전승 인력 확대에 나섰다.
시는 강원특별자치도 지정 무형유산인 ▲동해망상농악 ▲동해흑자장 ▲삼화사지화장엄 등 3개 종목을 대상으로 전승교육사와 전수장학생 선발 절차를 지원하고 있다고 8일 밝혔다.
현재까지 총 22명의 후보자가 추천됐으며, 시는 현지조사와 심사 과정 전반에 대한 행정 지원을 진행하고 있다.
종목별로는 지난 3월 20일 동해흑자장 분야 전수장학생 후보자 3명에 대한 현지조사가 실시됐으며 현재 최종 심사가 진행 중이다. 오는 16일에는 동해망상농악 분야 전승교육사 2명과 전수장학생 6명 등 총 8명을 대상으로 현지조사가 예정돼 있다.
삼화사지화장엄 분야는 전수장학생 후보자 11명에 대한 서류 검토를 마치고 강원특별자치도에 제출했으며, 5월 중 현지조사가 진행될 계획이다.
동해시는 종목별 특성을 반영해 후보자 추천과 조사 지원을 병행하며 전승 기반을 체계적으로 강화하고 있다. 이번 인력 확충을 통해 전통기술과 문화의 계승 체계를 안정화하고 지속 가능한 전승 구조를 구축한다는 방침이다.
김선옥 문화예술과장은 "무형유산은 사람을 통해 이어지는 만큼 전승 인력이 안정적으로 확보될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com