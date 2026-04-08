현대카드, 4월 '미식·예술' 큐레이션 확대

AI 핵심 요약beta
- 현대카드가 8일 4월 쿠킹 라이브러리와 Red11 중심 미식·예술·음악 콘텐츠를 강화했다.
- 쿠킹 라이브러리에서 후추 주제 레시피북과 생후추를 전시·판매한다.
- Red11에서 브랜디 메뉴와 MoMA 아트북, 뒤샹 다큐 상영 등 취향 큐레이션을 확대한다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대카드가 4월을 맞아 쿠킹 라이브러리와 Red11을 중심으로 미식·예술·음악 콘텐츠를 강화한다. 계절형 미식 프로그램과 도서·전시를 연계한 '취향 큐레이션' 확대에 나선 모습이다.
현대카드는 자사 문화공간 '현대카드 스페이스'를 통해 4월 한 달간 다양한 미식·예술·음악 프로그램을 운영한다고 8일 밝혔다.
우선 현대카드 쿠킹 라이브러리에서는 봄철 요리에 활용되는 향신료 '후추'를 주제로 한 콘텐츠를 선보인다. 쿠킹 라이브러리 2층 'Cookshop in the Library'에서는 후추 관련 레시피북과 세계 각국의 생후추, 한정판 블렌디드 후추 등을 전시·판매한다.
미식 체험 공간인 현대카드 Red11에서는 브랜디를 중심으로 한 시즌 메뉴를 구성했다. '브랜디 샘플러'를 비롯해 샤퀴테리와 올리브로 구성된 '쁘티 플레이트', '찹쌀 시우마이' 등 메뉴를 통해 계절감을 반영한 미식 경험을 제공한다.
도서·예술 콘텐츠도 강화했다. 'MoMA Bookstore at Hyundai Card'에서는 MoMA 큐레이터가 선정한 아트북 24종을 새롭게 선보인다. 클로드 모네의 후기 작업을 다룬 'Water Lilies'와 프랜시스 벤자민 존스턴의 작품집 등 한정판 도서를 포함한다. 아티스트 명언이 담긴 'Quote Totes' 상품도 함께 출시된다.
현대카드 아트 라이브러리에서는 오는 25일 '무빙 이미지 스크리닝' 프로그램을 통해 마르셀 뒤샹의 생애를 다룬 다큐멘터리를 상영한다. 해당 프로그램은 뒤샹의 예술관과 현대미술에 미친 영향을 조명하는 데 초점을 맞췄다.
뮤직 라이브러리에서는 음악 전문 매거진 Rolling Stone 컬렉션을 통해 일본 모던 팝과 재즈, 패션·아트를 넘나드는 아티스트들을 소개한다.
현대카드 관계자는 "미식과 예술, 음악, 도서를 아우르는 다양한 콘텐츠를 통해 고객들이 일상 속에서 새로운 취향과 영감을 발견할 수 있도록 기획했다"고 말했다.
프로그램 관련 자세한 내용은 현대카드 모바일 애플리케이션 'DIVE'에서 확인할 수 있다.
yunyun@newspim.com