영암서 11~12일 'KIC 챌린지 레이스' 개막…120여대 역동적 주행

AI 핵심 요약beta
- 전남 영암 국제자동차경주장에서 11~12일 '2026 KIC 챌린지 레이스' 개막전이 열린다.
- 아마추어 선수의 프로 진출 기회를 확대하기 위해 기획된 대회로 국내 최초로 F1 코스에서 진행된다.
- 프로토타입 등 120여 대가 7개 종목에 출전하며 가족 관람객을 위한 무료 체험 프로그램도 운영된다.
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 영암 국제자동차경주장에서 '2026 KIC 챌린지 레이스' 개막전이 11~12일 열린다.
8일 전남도에 따르면 모터스포츠 대중화와 경주장 활성화를 지원하는 행사로, 가족 단위 관람객을 위한 체험 프로그램이 다채롭게 마련된다.
이번 대회는 코리아모빌리티그룹(KMG)이 기존 'KIC-CUP 투어링카 레이스'를 개편해 새로 선보이는 시리즈다. 아마추어 선수의 프로 진출 기회를 확대하기 위해 기획됐으며 올해 총 4라운드 중 2개 전이 국내 아마추어 대회 최초로 F1 코스(5.6㎞)에서 진행된다.
그동안 F1 코스는 국제대회나 '전남GT' 등 대규모 대회 위주로만 개방됐지만 이번 개편으로 일반 레이서도 세계적 수준의 트랙을 주행할 수 있게 됐다. 라운드별 포인트를 누적해 시즌 챔피언을 선발하는 방식도 도입돼 경기의 전문성과 흥미를 높였다.
개막전에는 프로토타입을 비롯해 벨로스터N, 토요타 GT86 등 국내외 차량 120여 대가 7개 종목에 출전해 박진감 넘치는 레이스를 펼친다.
관람객을 위한 콘텐츠도 확대됐다. 지난해 선보인 문화행사 브랜드 '모토조이(MOTO JOY)'를 가족친화형 프로그램으로 구성해 서킷버스투어, 카트체험, 가상레이싱, RC카 체험, 실내놀이방 등 무료 체험이 현장 접수로 운영된다.
장영철 전남도 기업도시담당관은 "입문부터 프로 육성까지 이어지는 이번 대회가 국내 모터스포츠 생태계 강화의 기반이 되고 있다"며 "스피드와 문화가 결합된 지역 특화 축제로 발전하도록 지속 지원하겠다"고 말했다.
대회는 SLTV Sports를 통해 실시간 생중계되며 자세한 정보는 국제자동차경주장 공식 누리집에서 확인할 수 있다.
ej7648@newspim.com