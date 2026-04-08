세종시 "매주 수요일, 예술인에 '문화공공시설' 무료 지원"

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 8일 문화가 있는 날 확대에 맞춰 매주 수요일 지역 예술인에게 공공문화시설을 무료 지원한다.
- 예술지원사업과 생활문화활동 지원사업 선정 예술인 133건이 대상이며 공연·전시 창작물을 시민에게 선보인다.
- 9일 설명회에서 지원 내용을 안내하며 수요일 문화요일 참여를 권장한다.
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[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 세종시는 '문화가 있는 날' 확대 시행에 맞춰 매주 수요일마다 지역 예술인에게 공공문화시설 공간을 무료로 지원한다고 8일 밝혔다.
지원 대상은 세종시 예술지원사업과 생활문화활동 지원사업에 선정된 지역 예술인이다.
예술지원사업 및 생활문화활동 지원사업은 지역 예술인(단체) 역량 강화와 지속가능한 활동을 촉진하는 사업이다. 선정된 예술인은 공연·전시 등 창작물을 시민에게 선보여야한다.
시는 지난 1월부터 3월까지 공모 및 심사를 통해 지역 예술인·단체 133건을 선정한 바 있다.
공간 지원 대상은 무료 입장으로 운영되는 공연·전시 등 행사다. 공연은 수요일 운영분에 대해, 전시는 수요일 개막 시 대관 기간 전체에 대해 대관료가 전액 지원된다.
지원 대상 시설은 읍면동 행복누림터(복합커뮤니티센터), 갤러리 실(옛 산일제사공장), 조치원 문화정원 등 세종시 내 공공문화공간이다.
시는 오는 9일 음악창작소 누리락에서 열리는 예술지원사업 설명회를 통해 이번 지원 내용을 상세히 안내하고 지역예술인들의 수요일 공연·전시 참여를 적극 권장할 계획이다.
남궁호 세종시 문화체육관광국장은 "예술지원사업과 문화요일을 연계해 지역예술인에게는 안정적인 창작활동 기반을, 시민에게는 일상 속 문화 경험을 함께 제공할 수 있을 것으로 기대한다"며 "수요일이 진정한 문화요일로 자리잡을 수 있도록 예술인 여러분의 적극적인 참여를 부탁드린다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com