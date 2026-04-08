부산은행, 현대차와 협력해 맞춤형 금융상품 출시…고객 중심 서비스 강화

AI 핵심 요약beta
- BNK부산은행이 7일 현대자동차와 전략적 공동마케팅을 위한 업무협약을 체결했다.
- 양사는 금융상품 우대혜택과 차량 구매 혜택을 연계해 고객에게 제공할 계획이다.
- 부산은행은 적금·신용카드 등으로, 현대자동차는 맞춤형 서비스로 상호 협력한다.
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체감형 금융서비스 고객 만족도 향상
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK부산은행은 현대자동차와 손잡고 금융상품과 차량 구매 혜택을 연계한 공동 마케팅에 나선다.
부산은행은 전날 오후 본점에서 현대자동차와 전략적 공동마케팅을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 8일 밝혔다. 이번 협약은 양사 고객을 대상으로 금융상품과 차량 구매 관련 우대혜택을 제공하기 위한 목적이다.
두 기관은 ▲공동 마케팅 추진 ▲우대금융상품 및 차량 구매 혜택 제공 ▲포용금융 실천을 위한 공동사업 발굴 등 다양한 분야에서 협력할 계획이다.
부산은행은 현대자동차 구매 고객을 대상으로 적금, 신용카드 등 금융상품에 연계 혜택을 제공하고, 현대자동차는 차량 구매 고객에게 맞춤형 서비스와 금융 관련 우대 프로그램을 지원한다.
장인호 개인고객그룹장은 "이번 협약은 금융과 모빌리티를 결합해 고객의 일상에 실질적인 혜택을 더하는 민간 협력 사례"라며 "앞으로도 제휴 적금 등 공동 마케팅을 통해 체감형 금융서비스를 제공하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com