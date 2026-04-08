'잠실·대전 열기 그대로'... CGV, KBO리그 생중계

AI 핵심 요약beta
- CGV가 8일 12일 프로야구 경기를 극장에서 생중계한다고 밝혔다.
- SSG-LG전은 강변 등에서, KIA-한화전은 구로 등에서 중계한다.
- CGV 앱으로 지점 정보와 예매를 확인한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
모바일 앱 통해 예매 가능
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 이번 주말, 야구팬들은 극장의 대형 스크린을 통해 프로야구의 박진감을 만끽할 수 있게 됐다고 8일 밝혔다.
CGV는 오는 12일 오후 2시에 열리는 'SSG 랜더스 대 LG 트윈스' 경기와 'KIA 타이거즈 대 한화 이글스' 경기를 전국 주요 극장에서 생중계한다.
서울 잠실야구장에서 진행되는 'SSG 랜더스 대 LG 트윈스' 경기는 CGV강변을 비롯해 영등포타임스퀘어, 인천, 평촌 등에서 생중계될 예정이다.
같은 시각 대전 한화생명 이글스파크에서 펼쳐지는 'KIA 타이거즈 대 한화 이글스' 경기는 CGV구로, 광주상무, 대전, 왕십리, 용산아이파크몰, 천안펜타포트, 청주(서문) 등에서 만나볼 수 있다.
KBO 리그 극장 생중계와 관련한 지점별 상세 정보 및 예매는 CGV 모바일 앱에서 확인 가능하다.
장지연 CJ CGV 콘텐츠운영팀장은 "CGV는 KBO 리그 생중계를 꾸준히 운영하며 극장에서 즐기는 야구 관람 경험을 이어오고 있다"며 "앞으로도 안정적인 중계와 몰입감 있는 환경을 통해 야구팬들에게 높은 만족도를 제공해 나갈 것"이라고 밝혔다.
taeyi427@newspim.com