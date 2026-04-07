삼척시, 돌기해삼 종자 30만 마리 방류…연안 자원량 확대

AI 핵심 요약beta
- 삼척시가 6일 돌기해삼 종자 30만 마리를 방류했다.
- 수산자원센터가 2025년 생산분 40만 마리 방류를 완료했다.
- 해삼 사료 연구와 대문어 종자 개발도 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시가 관내 연안의 돌기해삼 자원량 확대를 위해 돌기해삼 종자 30만 마리를 방류했다. 방류는 지난 6일 원덕읍 임원어촌계 마을해역에서 진행됐다.
이번에 방류한 해삼은 삼척시 수산자원센터가 2025년 6월 확보한 우량어미로부터 채란해 10개월간 사육한 체중 1g 이상 건강한 개체로, 방류 후 약 1년 6개월~2년 뒤 상품성 있는 해삼으로 성장해 어업인 소득 증대에 기여할 것으로 기대된다.
수산자원센터는 지난 2017년부터 2024년까지 450만 마리의 돌기해삼 종자를 관내 어촌계 마을해역에 무상 방류해왔다. 2025년 생산분의 1차 방류는 작년 12월 대진어촌계에 10만 마리, 이번 방류로 총 40만 마리 방류가 완료됐다.
센터는 해삼 방류와 함께 동해안 해안가의 방치 해조류를 원료로 한 해삼사료를 마을어장 해역에 투입해 성장도와 유인 효과를 연구하고 있으며, 대문어 종자의 대량생산과 먹이구명 기술개발도 추진 중이다.
박재호 삼척시 수산자원센터 소장은 "앞으로도 연안 자원량 확대를 위해 돌기해삼 종자의 대량생산과 방류에 최선을 다하고, 생존율 향상을 위한 지속적인 모니터링을 통해 대문어 등 소득화 품종 개발 연구에도 만전을 기하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com