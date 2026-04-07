용인시, 제54회 보건의 날 기념식 개최…22명 유공자 표창

AI 핵심 요약beta
- 용인특례시가 7일 제54회 보건의 날 기념식을 열었다.
- 유공자 22명에게 표창장을 수여했다.
- 7일부터 13일까지 건강 주간 운영하며 다양한 행사를 개최한다.
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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시가 7일 제54회 보건의 날 기념식을 개최하고 보건의료 발전에 기여한 유공자 22명에게 표창장을 수여했다.
이날 기념식은 처인구보건소에서 열렸으며 '건강이 기본이 되는 사회, 모두가 누리는 대한민국'이라는 주제로 진행됐다.
행사에서는 국민 건강 증진과 질병 예방 등 보건의료 발전에 기여한 공무원과 민간인 유공자들이 표창을 받았다.
매년 4월 7일은 국민 보건 의식을 고취하기 위해 제정된 법정기념일이자 세계보건기구(WHO) 창립기념일인 '세계 보건의 날'이다.
시는 보건의 날을 맞아 7일부터 13일까지를 '건강 주간'으로 지정해 운영할 계획이며 이 기간 3개 구 보건소에서는 치아사랑 키즈스쿨, 건강한 돌봄놀이터, 자기혈관 숫자알기-체크데이, AI보미와 기억플러스, 건강 생활 실천 캠페인 등 다양한 시민 참여 행사를 개최한다.
이상일 시장은 "시민의 건강이 가장 중요한 가치"라며 "보건의료 시설과 공간을 개선해 나가겠다"고 밝혔다.
seraro@newspim.com