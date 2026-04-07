단재고, 독립운동가 정신 잇는다...역사공원 준공식

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- 청주 단재고등학교는 7일 역사공원 준공식과 독립운동가 흉상 제막식을 개최했다.
- 단재 신채호, 예관 신규식, 동오 신홍식 선생의 정신과 업적을 기리기 위해 마련됐다.
- 학교는 역사공원을 체험 중심 교육공간으로 활용해 학생들의 역사 인식과 애국심을 함양할 계획이다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주 단재고등학교(교장 정관숙)는 7일 오후 교내 아뜨리움과 역사공원에서 '단재고 역사공원 준공식 및 독립운동가 흉상 제막식'을 개최했다.
이 행사는 가덕면 출신 독립운동가인 단재 신채호, 예관 신규식, 동오 신홍식 선생의 정신과 업적을 기리기 위해 마련됐다.
단재고는 역사공원을 통해 학생들이 독립운동의 뜻을 체험적으로 배우고 올바른 역사 인식과 애국심을 함양할 수 있도록 할 방침이다.
역사공원 조성은 학교와 지역사회, 충북교육청이 함께 추진한 사업으로, '독립운동 정신의 계승과 실천'이라는 공동의 가치를 확산하는 계기를 마련했다는 점에서 의미를 더한다.
새롭게 조성된 역사공원과 독립운동가 흉상은 학생들이 교과 수업을 넘어 역사적 가치와 의미를 직접 체험하는 공간으로 활용될 예정이다.
향후 지역 주민들에게도 개방해 공동체 의식을 함께 나누는 열린 교육 공간으로 운영될 계획이다.
정관숙 교장은 "역사공원과 흉상을 기념시설에 그치지 않고 체험 중심 교육활동과 연계해 운영하겠다"며 "학생들이 독립운동가들의 삶과 정신을 현재의 삶과 연결해 이해할 수 있도록 돕겠다"고 말했다.
윤건영 충북교육감은 "단재고 역사공원은 지역 독립운동가들의 숭고한 뜻을 기리고 이를 다음 세대에 이어가는 교육의 공간"이라며 "학생들이 그 정신을 통해 스스로를 돌아보고, 과거의 용기를 오늘의 실천으로 이어가길 바란다"고 밝혔다
baek3413@newspim.com