창원시, 자원안보위기 대응 캠페인 실시…에너지 절약 실천 촉구

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 7일 중동 정세 불안으로 자원안보위기 경계 단계에 맞춰 에너지 절약 캠페인을 펼쳤다.
- 경남도와 한국에너지공단과 합동으로 성산구 정우상가에서 시민들에게 공영주차장 차량 5부제 협조를 구했다.
- 장금용 시장 권한대행이 절약 실천을 호소하며 실내온도 유지와 대기전력 차단 등을 홍보했다.
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공영주차장 5부제 협조 요청
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 중동 정세 불안으로 자원안보위기 '경계' 단계 발령에 맞춰 공영주차장 차량 5부제와 에너지 절약 실천을 대시민 홍보에 나섰다.
시는 7일 성산구 정우상가 일원에서 경남도와 한국에너지공단과 합동으로 대시민 '에너지 절약 캠페인'을 펼쳤다.
중동 정세 불안으로 자원안보위기가 '경계' 단계로 격상된 가운데 시는 국가적 에너지 비상 상황 극복을 위해 시민들의 적극 동참을 촉구했다. 장금용 시장 권한대행이 현장에서 위기 엄중함을 알리고 절약 실천을 직접 호소했다.
시는 에너지 소비 절감을 위한 핵심 방안으로 공영주차장 차량 5부제 시행에 시민 협조를 구했다. 정부의 공영주차장 5부제 정책에 발맞춰 번호 끝자리 기준 요일제 운영을 강조하며 민간 차량의 자발적 참여도 당부했다.
캠페인에서는 일상 실천 지침도 집중 홍보했다. 여름철 실내온도 26℃ 이상 유지, 겨울철 20℃ 이하 준수, 불필요한 조명 소등과 대기전력 차단, 가까운 거리 도보·대중교통 이용 등을 내세웠다.
장금용 시장 권한대행은 "공공부문 선도 노력과 시민 실천이 위기 극복의 핵심"이라며 "공영주차장 5부제 준수와 민간 영역 자발적 절약에 동참해 달라"고 말했다.
시는 이번 캠페인을 통해 범시민적 에너지 절약 문화를 정착시켜 자원안보 강화에 기여할 방침이다.
news2349@newspim.com