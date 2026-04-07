박효진 예비후보 " '신변보호관' 도입 등 긴급 대응 체계 구축"

AI 핵심 요약beta
- 박효진 경기도교육감 예비후보가 7일 광주 중학생 교사 폭행 사건에 유감을 표하며 교권 보호 방안을 제안했다.
- 신변보호관 도입과 긴급 상황 대응 체계 구축, 정서·행동 위험 학생 조기 발견 시스템 구축을 구체적 대안으로 제시했다.
- 교사·학생·학부모가 참여하는 학교공동체 사회적 합의위원회 구성을 통해 학교를 배움과 돌봄의 공간으로 회복하겠다고 밝혔다.
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[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 박효진 경기도교육감 예비후보가 최근 경기 광주 지역에서 발생한 중학생의 교사 폭행 사건과 관련해 깊은 유감을 표하며 교권 보호를 위한 '신변보호관' 도입과 학교공동체 회복을 위한 사회적 합의 기구 구성을 제안했다.
박 예비후보는 7일 입장문을 통해 "수업 중 학생의 폭행으로 교사가 중상을 입고 입원 치료 중이라는 소식에 말할 수 없는 충격을 받았다"며 "교사가 맞으면서 수업해야 하는 학교는 이미 교육의 기능을 상실한 것"이라고 강도 높게 비판했다.
박 예비후보는 현재의 교권 보호 체계가 사건 발생 이후에야 작동하는 '사후 대응'에 머물러 있다고 진단했다. 그는 이를 해결하기 위해 수업 중 폭력 상황 발생 시 교사가 즉시 학생을 분리할 수 있는 권한을 실질적으로 보장해야 한다고 강조했다.
특히 신체적 위협이 발생하는 긴급 상황에 대비해 '신변보호관'을 즉시 투입하는 대응 체계를 마련하고 정서·행동 위험 학생에 대한 조기 발견과 전문적인 분리 교육 시스템을 구축하겠다는 구체적인 대안을 제시했다.
박 예비후보는 학교 내 갈등이 법과 고소로 치닫는 현실을 우려하며 '공동체의 붕괴'를 근본 원인으로 지목했다. 그는 "제도만으로는 문제를 해결할 수 없다"며 교사·학생·학부모가 함께 참여하는 '학교공동체 사회적 합의위원회' 구성을 도교육청 차원에서 추진하겠다고 밝혔다.
해당 위원회를 통해 교육활동 보호 기준과 갈등 해결 원칙을 구성원들이 스스로 정하고 책임지는 구조를 만들겠다는 구상이다. 또한 지역 협의체와 연계한 '학교 공동체 협약'을 통해 학교를 다시 배움과 돌봄의 공간으로 돌려놓겠다고 약속했다.
마지막으로 박 예비후보는 "교사를 지키는 것은 단순히 교사 개인을 위한 일이 아니라 아이들의 배움을 지키고 학교를 학교답게 만드는 일"이라며 "교사가 안전하게 가르치고 학생이 존중받으며 성장하는, 서로를 신뢰하는 공동체로서의 학교를 반드시 회복하겠다"고 역설했다.
한편 최근 경기 광주의 한 중학교에서는 수업 중 학생이 교사를 폭행해 교사가 병원에 입원하는 사건이 발생해 지역 교육계에 큰 파장이 일고 있다.
beignn@newspim.com