투게더아트, 제9회차 미술품 투자계약증권 합산 발행

AI 핵심 요약beta
- 투게더아트가 7일 김환기·하종현 작품으로 제9회차 미술품 투자계약증권 증권신고서를 금융당국에 제출했다.
- 합산 모집 규모는 9억 1천만원이며 9-1회차 청약은 23일부터 29일까지 NH투자증권 고객 대상으로 진행된다.
- 9-2회차는 5월 11일부터 하종현 작품으로 청약하며 KDX 컨소시엄 참여로 STO 사업을 확장한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 미술품 경매회사 케이옥션의 자회사 투게더아트는 제9회차 미술품 투자계약증권을 김환기·하종현 작품으로 합산 발행하고 금융당국에 증권신고서를 제출했다고 7일 밝혔다.
회사에 따르면 제9-1회차, 9-2회차 미술품 투자계약증권을 묶어 발행하는 것은 이번이 처음으로, 합산 모집 규모는 약 9억 1,000만 원이다. 일정 변경이 없을 경우 9-1회차 청약은 오는 23일부터 시작된다.
9-1회차 기초자산은 김환기(1913~1974)의 1967년작 'Untitled'(oil on canvas, 127×101cm)다. 청약은 23일부터 29일까지 투게더아트 홈페이지에서 NH투자증권 계좌 보유 고객을 대상으로 진행되며, 총 모집금액은 6억 8500만원이다. 1주당 10만원, 최대 청약 한도는 3000만원이다.
특히 김환기는 한국 추상미술의 정착과 국제화를 주도한 거장으로, 국립현대미술관·샌프란시스코 현대미술관(SFMOMA)·이건희 컬렉션 등 세계 유수의 기관에 작품이 소장돼 있다. 이번 기초자산은 뉴욕 시기 전면 점화 이행 직전인 1967년작으로, 2004~2005년 환기미술관 주최 서거 30주기 기념전 출품 이력을 지닌다.
또한 케이옥션 공개 경매를 통해 작품을 취득했으며, 제일감정평가법인·한국기업평가의 외부 평가와 한국화랑협회 감정위원회의 진위 감정을 완료했다.
투게더아트 관계자는 "이번 공모를 통해 투자자들이 더욱 안정적인 방식으로 미술품에 접근할 수 있기를 기대한다"며 "제도 변화와 시장 환경에 맞춰 플랫폼 운영을 고도화해 나가겠다"고 말했다.
한편 9-2회차 청약은 5월 11일부터 14일까지 진행될 예정이며, 기초자산은 하종현(1935~)의 2020년작 '접합 20-65'(oil on hemp cloth, 116.8×91cm)다. 모집 총액은 2억 2500만원이다. 아울러 투게더아트는 한국디지털거래소(KDX) 컨소시엄에 참여하며 토큰증권(STO) 생태계로 사업 영역을 확장하고 있다.
nylee54@newspim.com