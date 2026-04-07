로킷헬스케어, 아르헨티나 연골재생 계약 체결

AI 핵심 요약beta
- 로킷헬스케어가 7일 아르헨티나에 진출해 남미 연골 재생 시장을 선점했다.
- 아르헨티나 Laboratorio Varifarma와 AI 연골재생 플랫폼 계약을 체결했다.
- 파라과이 레퍼런스를 바탕으로 시장 확장과 플랫폼 수익 모델을 안착시켰다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 초개인화 장기 재생 플랫폼 전문기업 로킷헬스케어는 남미 2위 의료 시장인 아르헨티나에 진출하며 남미 연골 재생 시장 선점에 나섰다고 7일 밝혔다.
로킷헬스케어는 아르헨티나 의료 네트워크 Laboratorio Varifarma와 AI 연골재생 플랫폼 계약을 체결했다. 이번 계약은 단순한 제품 공급을 넘어, 인접 국가인 파라과이에서의 성공적인 연골 재생 레퍼런스를 바탕으로 시장을 확장한 전략적 결과물이다.
회사에 따르면 이번 아르헨티나 진출은 레퍼런스 기반 확장전략의 성과다. 이미 파라과이에서 입증된 연골 재생 치료 사례와 의료진의 신뢰, 환자 결과 데이터가 아르헨티나 시장의 진입 장벽을 낮추는 결정적 역할을 했다.
특히 기존 인공관절 수술과 달리 수술 부담을 최소화하고 회복 기간을 단축해, 장기적인 조직 재생 가능성을 제시하는 기술적 차별성을 통해 현지 치료 패러다임을 전환하고 있다는 평가다.
아르헨티나는 연간 15% 이상 가파르게 성장하는 남미 2위 의료 시장으로, 남미 연골·관절 치료 시장의 핵심 거점이자 현지 관련 관절염 환자군만 500만 명 이상으로 추정되는 고성장 시장이다. 로킷헬스케어는 이번 진출을 통해 현지 병원 네트워크에 즉시 진입하는 것은 물론, 지속적인 수익 창출이 가능한 플랫폼 수익 모델을 안착시켰다.
로킷헬스케어 관계자는 "이번 아르헨티나 계약은 한국에서 진행중인 연골 재생 임상 역량과 미국 제도 진입 추진, 그리고 남미의 빠른 상용화 성과를 하나로 묶는 전략적 연결고리"라며, "글로벌 전역에서 우리 플랫폼이 '재생의학의 표준'임을 입증하고, 손상된 조직을 본래 상태로 되돌리는 재생의 시대를 앞당길 것"이라고 강조했다.
nylee54@newspim.com