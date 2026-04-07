대구시, 상반기 대구시민대학 수강생 모집

AI 핵심 요약beta
- 대구광역시 7일 8일부터 2026년 상반기 시민대학 수강생 모집한다.
- 27일부터 6월 26일까지 26개 강좌 운영하며 AI·디지털 등 분야 강화했다.
- 강좌 횟수 5회로 확대하고 장소 늘려 접근성 높이고 맞춤 교육 설계했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구광역시는 시민의 평생학습 기회를 확대하고 변화하는 학습 수요를 반영해 오는 8일부터 '2026년 상반기 대구시민대학' 수강생을 모집한다고 7일 밝혔다.
이번 상반기 시민대학은 오는 27일부터 6월 26일까지 약 2개월간 운영되며, 시민이 직접 제안한 21개 강의와 5개 기획 강의 등 총 26개 강좌로 구성됐다.
강좌는 인공지능(AI)·디지털, 인문교양, 문화예술, 직업능력, 실용교육 등 시민의 일상과 밀접한 다양한 분야를 아우르며, 참여형·체험형 교육을 강화해 실질적인 학습 효과를 높였다. 주요 강좌로는 ▲AI와 함께하는 나만의 인생 영상 ▲신중년 경력 설계 수립의 다양한 사례 이해 ▲백세시대의 자연치유 건강법 ▲색연필 보타니컬아트 ▲생활 속 아로마테라피 DIY 클래스 등이 있다.
특히 올해는 강좌별 운영 횟수를 기존 3회에서 5회로 확대해 학습의 연속성을 높이고, AI 대전환 흐름에 맞춰 관련 강좌를 기초·심화 단계로 세분화해 수준별 맞춤 교육이 가능하도록 설계했다.
또한 교육 장소를 대구평생교육진흥원 대구지식발전소(북구 연암로 40, 산격청사)뿐 아니라 외부 교육장(중구 태평로 141, 여성안전테마공간 SISO)까지 확대해 시민들의 학습 접근성을 높일 계획이다.
이은아 대구광역시 대학정책국장은 "대구시민대학은 시민이 직접 참여하고 함께 만들어가는 대표 평생학습 브랜드"라며 "모든 시민에게 열린 배움의 기회를 제공해 대구 시민들이 행복한 일상을 만들어 가도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
yrk525@newspim.com