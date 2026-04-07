익산시 소규모 상가 차수판 설치 지원…최대 135만 원

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 7일 집중호우 대비 소규모 상가 차수판 설치 지원사업을 추진한다.
- 총 1억1000만 원 투입해 설치비 90% 최대 135만 원 지원한다.
- 신청은 8일부터 22일까지 익산시청 누리집 통해 받는다.
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8~22일 신청 접수 침수 취약 상가 지원 확대
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 집중호우에 대비해 소규모 상가 침수 피해 예방 지원에 나선다.
익산시는 침수 피해에 취약한 소규모 상가를 대상으로 '차수판 설치 지원사업'을 추진한다고 7일 밝혔다.
차수판은 상가 출입구 등에 설치해 빗물 유입을 차단하는 방재시설로, 시는 총 1억1000만 원을 투입해 설치비의 90%, 최대 135만 원까지 지원할 계획이다.
지원 대상은 침수 우려가 있는 소규모 상가이며, 신청 기간은 8일부터 22일까지다. 이후 잔여 예산이 있을 경우 상시 접수를 통해 추가 지원도 진행된다.
신청은 익산시청 누리집에서 신청서를 내려받아 시민안전과에 방문하거나 전자우편으로 제출하면 된다. 시는 심의를 거쳐 대상자를 선정해 개별 안내할 예정이다.
익산시 관계자는 "집중호우로 인한 피해를 사전에 예방하기 위한 조치"라며 "시민의 생명과 재산 보호를 위한 정책을 지속 확대하겠다"고 말했다.
한편 익산시는 지난해에도 해당 사업을 통해 72개소 상가에 총 7600만 원을 지원했다.
lbs0964@newspim.com