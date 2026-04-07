전북자치도, 농업용 면세유 보조금 조기 지급

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- 전북자치도가 7일 고유가로 농가 부담 완화 위해 면세유 보조금 조기 지급한다.
- 총 17억3000만원 규모 사업으로 기존 11월에서 5월로 앞당겨 6개월분 우선 지급한다.
- 대상 농업인은 4월15일부터 신청해 5월22일부터 순차 지급받는다.
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리터당 최대 54원 지원 농가 부담 완화 기대
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 고유가로 인한 농가 경영 부담 완화를 위해 면세유 보조금 조기 지급에 나선다.
전북자치도는 총 17억3000만 원 규모의 '농업용 면세유 가격안정 지원사업' 보조금을 지원하고, 지급 시기를 기존 11월에서 5월로 앞당겨 집행한다고 7일 밝혔다.
이번 조치는 중동 정세 불안 등으로 국제 유가가 상승하면서 농업용 면세유 가격이 급등한 데 따른 대응이다.
도는 상반기 영농 시기에 맞춰 실질적인 지원 효과를 높이기 위해 6개월분을 우선 지급하기로 했다. 기존 연말 일괄 지급 방식에서 벗어나 유가 상승 시기에 맞춰 선제적으로 지원하는 방식으로 개선됐다.
지원 대상은 지난해 9월부터 올해 2월까지 면세유 구매카드를 통해 농업용 면세유를 구입한 도내 농업인이다. 신청은 4월 15일부터 5월 15일까지 주소지 읍면동 행정복지센터에서 가능하며, 심사를 거쳐 5월 22일부터 순차 지급된다.
지원은 최근 1년간 사용량의 50%를 기준으로 가격 상승분의 40%를 보조하는 방식이며, 농가당 최대 1만 리터까지 가능하다. 리터당 지원 단가는 휘발유 19원, 경유 20원, 등유 26원, 중유 53원, LPG(차량) 28원, LPG(난방) 54원, 부생연료유 52원이다.
이 사업은 지난 2022년부터 시행돼 농가 경영비 부담 완화에 기여해 왔으며, 지원 규모와 단가는 관련 심의회를 통해 매년 결정된다.
전북자치도는 이번 조기 지급을 통해 농업인의 자금 부담을 줄이고 안정적인 영농활동 유지와 생산비 절감 효과를 기대하고 있다.
민선식 전북자치도 농생명축산산업국장은 "보조금 조기 지원이 고유가로 어려움을 겪는 농업인에게 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "농업 경영 안정을 위한 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com