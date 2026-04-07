대전시, 50억 원 주민참여예산 시민 공모 시작

AI 핵심 요약beta
- 대전시는 7일부터 다음달 26일까지 2027년도 주민참여예산 편성을 위한 시민제안 공모를 시작했다.
- 총사업 규모는 50억 원이며 대도시 문제 해결 또는 2개 이상 구에 걸친 시민편익 사업을 대상으로 한다.
- 접수된 제안은 부서 검토, 시민투표, 시민총회를 거쳐 최종 선정되고 의회 승인 후 2027년 예산에 반영된다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시는 7일부터 다음달 26일까지 2027년도 주민참여예산 편성을 위한 시민제안 공모를 시작한다.
참여 대상은 대전시민, 대전 소재 직장인, 비영리민간단체 회원, 학생 등이며 시민이 직접 사업을 제안해 시정에 참여할 수 있다.
총사업 규모는 작년과 동일한 50억 원이다. 대도시 문제 해결 사업 또는 2개 이상 구에 걸친 시민편익 사업을 대상으로 한다.
제안 분야는 경제, 일자리, 공동체, 청년, 여성, 복지, 문화관광, 체육, 환경, 교통, 주택, 도시재생, 안전 및 행정 등이다.
신청 방법은 대전시 주민참여예산 홈페이지, 이메일, 팩스, 우편, 방문 접수 등을 통해 가능하다. 접수된 제안 사업은 부서 검토 및 심사, 시민투표와 시민총회를 거쳐 최종 선정되며, 선정된 사업은 의회 승인을 받은 뒤 2027년 예산에 반영될 예정이다.
한치흠 대전시 기획조정실장은 "주민참여예산은 시민이 직접 필요한 사업을 제안하고 예산 편성 과정에 참여하는 제도"라며 "시민 여러분의 많은 관심과 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.
nn0416@newspim.com