전주시보건소, C형간염 무료 항체검사 실시

AI 핵심 요약beta
- 전주시보건소가 7일 50대 이상 고위험군 1200명을 대상으로 C형간염 무료 항체검사를 실시한다.
- C형간염은 무증상으로 간경변·간암 유발 가능하며 경구 항바이러스제로 완치율이 높다.
- 요양병원 방문검진과 교육 실시하며 양성자는 다음날 문자 안내 후 확진 지원한다.
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요양병원 23곳 방문 검사 감염관리 강화 시행
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시보건소가 C형간염 조기 발견과 시민 건강 보호를 위해 무료 검진에 나선다.
전주시보건소는 50대 이상 시민과 C형간염 밀접 접촉자 등 고위험군, 전주지역 요양병원 의료종사자 등 총 1200명을 대상으로 C형간염 항체검사를 무료로 실시한다고 7일 밝혔다.
C형간염은 C형간염 바이러스 감염으로 발생하는 급·만성 간질환으로 현재까지 예방 백신이 없어 사전 예방과 조기 진단이 중요하다.
주사기 재사용, 수혈, 성접촉, 오염된 기구를 이용한 문신이나 피어싱 등을 통해 전파되며 대부분 무증상이다. 일부 환자에서는 피로감과 오심, 근육통 등의 증상이 나타날 수 있다.
특히 치료 시기를 놓칠 경우 간경변증이나 간암으로 진행될 수 있어 조기 발견과 치료가 중요한 질환으로 꼽힌다. 최근에는 경구용 항바이러스제 치료로 완치 가능성이 높아지면서 적극적인 검진이 권고되고 있다.
보건소는 감염 위험이 높은 의료기관 종사자 검진을 위해 전주지역 23개 요양병원을 직접 방문해 항체검사를 실시할 계획이다. 검사와 함께 혈액매개감염병 예방 교육과 노출 후 관리 방법도 안내해 감염관리 수준을 높일 방침이다.
항체검사는 선별검사로 양성 판정이 곧 환자를 의미하지 않으며 확진을 위해 별도의 검사가 필요하다. 보건소는 검사 결과를 다음 날 문자로 안내하고 양성자에게는 확진검사가 가능한 의료기관을 안내하는 등 후속 조치를 지원할 계획이다.
김신선 전주시보건소장은 "C형간염은 무증상이 많아 조기 발견이 무엇보다 중요하다"며 "항체검사를 통해 적기에 치료받을 수 있기를 바란다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com