14m 군용 무인정, 화재 현장 투입… 방사청, 국방기술 399억짜리 '소방 전력'으로 전환

AI 핵심 요약beta
- 방사청과 소방청이 6일 무인수상정을 소방 전력으로 전환한다.
- 14m급 군 정찰 USV를 재난 대응용으로 이중 활용한다.
- MOU 체결로 공동 R&D와 시험 인프라 개방을 추진한다.
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LIG D&A 399억 사업, 소방으로 확장
민군 기술융합 '시험평가·R&D' 전면 개방
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 방위사업청과 소방청이 14m급 군 정찰용 무인수상정을 소방 구조 전력으로 전환하는 민군 기술융합에 착수했다. 군 감시정찰 자산으로 개발 중인 플랫폼을 재난 대응 체계로 확장하는 첫 사례다.
6일 방위사업청과 소방청은 정부과천청사에서 '국방기술의 소방 분야 활용'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 협약에는 △국방기술 성과의 소방 연계 △공동 연구개발(R&D) △국방 시험평가 인프라 개방 △민군 협의체 운영 등이 포함됐다.
이번 협약의 핵심은 현재 개발 중인 14m급 무인수상정(USV)의 '이중 용도 전력화'다. 군은 해군 전진기지와 주요 항만 방어를 위해 해당 무인정을 감시·정찰 자산으로 개발 중이며, 이를 기반으로 소방 구조용 플랫폼을 동시에 확보한다는 구상이다.
해당 사업은 LIG D&A가 주관하는 체계개발 사업으로, 총 사업비는 399억원 규모다. 2027년까지 14m급 무인수상정 시제 2척이 건조될 예정이다. 군용 플랫폼은 항만 감시, 위협 탐지, 원격 운용 능력을 중심으로 설계되며, 소방용은 구조·탐색, 위험지역 접근, 인명 수색 기능이 추가되는 방향으로 개량될 전망이다.
기술적 기반은 이미 확보된 상태다. 군용 무인수상정은 원격 통제, 자율항해, 영상·센서 기반 감시 기능을 갖춘다. 특히 고위험 해역이나 화재·폭발 위험 지역에 인력을 투입하지 않고도 접근 가능한 점이 소방 분야에서 활용성이 크다는 평가다.
양 기관은 이번 협약을 계기로 국방 시험평가 시설도 소방 분야에 개방하기로 했다. 군이 보유한 해상 시험장, 통신·센서 평가 체계 등이 소방 장비 개발에 활용될 수 있게 된다. 동시에 민군 기술협력 협의체를 상설 운영해 신규 과제 발굴과 기술 이전을 추진한다는 방침이다.
국방기술의 민간 확산은 비용 대비 효율 측면에서도 의미가 있다. 이미 투자된 군 R&D 자산을 재활용해 추가 개발 비용을 줄이고, 동시에 재난 대응 역량을 끌어올리는 '이중 효과'를 노린 전략이다.
향후 관건은 실제 소방 현장에 맞는 운용 개념(CONOPS) 정립과 추가 예산 확보 여부다. 군용 플랫폼을 단순 전용하는 수준을 넘어, 화재·침수·유해물질 환경 등 복합 재난 상황에 맞는 센서·구조 장비 통합이 필요하기 때문이다.
방산업계에서는 이번 협약을 계기로 무인체계의 민군 겸용 시장이 본격 확대될 가능성에 주목하고 있다. 특히 해상 무인체계 분야에서 한국형 플랫폼의 활용 범위가 군사 영역을 넘어 재난 대응, 공공안전 영역까지 확장되는 신호탄이라는 평가가 나온다.
gomsi@newspim.com