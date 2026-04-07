首尔北村重新成旅游打卡地 外国人消费大幅增长

纽斯频通讯社首尔4月7日电 随着外国游客持续增加，韩国首尔钟路区北村一带商圈逐步回暖，消费活力明显提升。此前受政治因素影响一度低迷的区域经济，正呈现复苏态势。

【插图=AI生成】

据便利店行业6日发布的数据，今年第1季度，钟路区多家便利店外国游客消费显著增长。其中，GS25在当地20余家门店通过支付宝、微信支付实现的销售额同比增长189.5%；同期，7-Eleven和Emart 24分别增长153%和114%；CU相关门店外国人销售额也同比增长62.7%。

分析认为，北村韩屋村作为热门旅游目的地吸引力持续增强，加之文化内容带动效应，使其逐渐成为外国游客的重要打卡区域。

据钟路区政府发布的统计数据，北村韩屋村年接待游客约664万人次。据首尔市实时城市数据，5日周日下午4时，访问北村的游客约达2万人。

随着客流回升，北村商圈业态结构也在发生变化。除传统餐饮业外，时尚、美妆及生活方式品牌加速进驻，包括新百伦、马丁博士以及Tamburins等品牌已在当地开设线下门店，带动消费结构升级。

韩国房地产院发布的统计显示，北村中大型商铺空置率去年第4季度为1.9%，较上年同期的6.2%下降约4个百分点。同期，西村空置率从16%降至10.1%，光化门一带从14.8%降至8%。

业内人士表示，随着社交媒体传播和韩流文化影响扩大，外国游客消费需求日趋多样化，北村等区域正成为继明洞、圣水之后的新兴消费热点。未来相关企业将进一步丰富商品供给，以满足不断增长的国际游客需求。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社