AI·XR로 만드는 K-뮤직…콘진원, 신기술 융합 음악콘텐츠 개발 지원 나선다

AI 핵심 요약beta
- 한국콘텐츠진흥원이 7일까지 AI·XR 등 신기술과 대중음악을 결합한 콘텐츠 제작을 지원하는 사업에 참여 기업을 모집한다.
- 총 사업 규모는 29억 4900만 원으로 12개 과제를 선정하며, AI 공연 제작과 신기술 영상 제작 두 분야로 나뉜다.
- 중소 음악 기업의 창작 역량 강화와 새로운 IP 발굴을 통해 음악 산업 활성화를 목표로 한다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한국콘텐츠진흥원(콘진원)이 인공지능(AI)·확장현실(XR) 등 신기술과 대중음악을 결합한 콘텐츠 제작 지원에 본격 나선다.
문화체육관광부와 콘진원은 '2026 신기술 융합 음악콘텐츠 개발 지원' 사업을 공고하고 오는 4월 14일까지 참여 기업을 모집한다. 총 사업 규모는 29억 4900만 원이며, 12개 과제를 선정할 계획이다.
이번 사업은 대중음악 지식재산(IP)에 신기술을 접목한 콘텐츠 제작을 지원해 중소 음악 기업의 창작 역량을 높이고 새로운 IP 발굴과 음악 산업 활성화를 꾀하기 위해 마련됐다. 콘진원은 음악 산업 환경 변화와 현장 수요를 반영해 '듣는 음악'에서 '보는 음악'으로의 전환을 촉진한다는 방침이다.
◆ AI 공연·신기술 영상 두 트랙으로 지원
지원 분야는 ▲인공지능 활용 음악 '공연' 제작 ▲신기술 활용 음악 '영상' 제작 두 갈래로 나뉜다. AI 활용 음악 공연 제작 분야는 공연 전 과정에 AI 기술을 적용한 콘텐츠를 대상으로 하며, 3개 내외 과제에 과제당 최대 2억 9000만 원을 지원한다. 신기술 활용 음악 영상 제작 분야는 XR·VR·AR 등을 적용한 영상 콘텐츠가 대상으로, 9개 내외 과제에 과제당 최대 2억 2,000만 원이 돌아간다.
신기술을 활용한 공연, 뮤직비디오, 영상 콘텐츠 제작을 계획하고 있는 국내 대중음악 기획사 및 제작사라면 신청할 수 있다.
이도형 콘진원 콘텐츠IP진흥본부 본부장은 "이번 사업은 음악과 신기술의 융합을 통해 새로운 콘텐츠 제작 모델을 제시하고 현장의 창작 역량을 높이는 데 중점을 두고 있다"며 "앞으로도 신기술 기반 콘텐츠 지원을 지속 확대해 K-콘텐츠의 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com