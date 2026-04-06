뉴욕증시 개장 전 특징주...시게이트·스트래티지·샌디스크↑ VS 할리버튼·카바나·다우↓

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 6일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 선물 시장에서는 미국과 이란의 휴전 협상 기대와 비트코인 강세, 업종별 투자 의견 변화에 따라 종목별 주가 흐름이 뚜렷하게 엇갈렸다.

특히 휴전 기대감에 국제유가가 소폭 하락하면서 일부 에너지주는 약세를 보인 반면, 비트코인 관련주와 메모리 반도체주는 강세를 나타냈다. 투자은행들의 투자의견 상향과 인수합병(M&A) 소식도 개별 종목 상승을 이끌었다.

마이크론 [사진=블룸버그]

▷ 상승 종목

◆ 넷플릭스(NFLX)

온라인 동영상 스트리밍 업체 넷플릭스(NFLX)는 골드만삭스가 투자의견을 '중립'에서 '매수'로 상향 조정하면서 프리마켓에서 주가가 1.5% 상승했다.

골드만삭스는 넷플릭스가 콘텐츠 확보와 개발 부문에서 계속 선두를 유지할 것으로 보고 있으며, 향후 수년에 걸쳐 주주환원 확대 가능성도 높다고 평가했다.

◆ 솔레노 테라퓨틱스(SLNO)

희귀질환 치료제 개발 바이오기업 솔레노 테라퓨틱스(SLNO)는 뉴로크라인 바이오사이언스(NBIX)가 주당 53달러, 총 29억달러 규모의 현금 인수에 합의했다는 소식에 약 40% 급등했다.

뉴로크라인은 이번 인수를 통해 의약품 포트폴리오를 확대하고 내분비 및 희귀질환 분야 리더십을 강화할 수 있을 것으로 기대했다.

◆ 트윌리오(TWLO)

클라우드 기반 고객 커뮤니케이션 소프트웨어 업체 트윌리오(TWLO)는 제프리스의 투자의견 상향에 힘입어 3% 넘게 올랐다.

제프리스는 트윌리오가 음성 기반 인공지능(AI) 개발 및 상용화 과정에서 핵심적인 역할을 할 것으로 전망했다.

◆ 비트코인 관련주

비트코인 가격이 장중 6만9000달러를 웃돌며 1% 이상 상승하자 관련 종목도 동반 강세를 보였다. 비트코인 채굴 및 디지털 자산 업체 마라 홀딩스(MARA)는 2% 넘게 상승했고, 비트코인 보유 대표주 스트래티지(MSTR)는 4% 가까이 급등했다.

미국 최대 가상자산 거래소 코인베이스(COIN)도 3% 넘게 올랐다.

◆ 메모리 반도체주

지난주 급락 이후 메모리 반도체 관련주는 반등세를 이어갔다. 샌디스크(SNDK)와 마이크론 테크놀로지(MU)는 3% 넘게 상승했고, 웨스턴디지털(WDC)은 2% 이상 올랐다.

시게이트 테크놀로지(STX)는 2.5% 넘게 상승했다. 특히 모간스탠리가 최선호주로 제시한 점도 상승에 힘을 보탰다.

◆ 앰코 테크놀로지(AMKR)

반도체 패키징 업체 앰코 테크놀로지(AMKR)는 멜리우스 리서치가 투자의견을 '매수'로 상향 조정하면서 3% 넘게 올랐다.

증권가는 고객사들이 공급망 병목을 피하기 위해 TSMC 외 대체 공급처를 찾는 과정에서 수혜를 볼 것으로 전망했다.

▷ 하락 종목

◆ 에너지주

휴전 기대감 속 국제유가가 소폭 하락하면서 일부 에너지주는 약세를 보였다. 할리버튼(HAL)은 1.4% 하락했고, EOG 리소시스(EOG), 다이아몬드백 에너지(FANG), 코노코필립스(COP)는 모두 1% 안팎 내렸다.

◆ 카바나(CVNA)

중고차 온라인 플랫폼 업체 카바나(CVNA)는 뱅크오브아메리카(BAC)가 투자의견을 '매수'에서 '중립'으로 하향 조정하면서 2% 가까이 하락했다.

증권가는 고유가가 중저소득 소비자 구매력을 약화시키고 금리 인하 기대가 약화되면서 2026년 거시경제 환경이 예상보다 부진할 수 있다고 분석했다.

◆ 화학주

화학업체 다우(DOW)와 라이온델바젤(LYB)은 뱅크오브아메리카의 투자의견 하향 여파로 각각 3%가량 하락했다.

증권가는 이란 전쟁에 따른 일시적 수혜가 올해 들어 주가에 과도하게 반영됐다고 판단했다.

koinwon@newspim.com