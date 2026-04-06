'월가 황제' 다이먼 "이란 전쟁發 인플레·고금리 우려...예상보다 고금리 이어질 수도"

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JPM CEO 연례 서한서 우크라·이란 전쟁, 미중 긴장 경고

"AI는 거품 아닌 혁명… 승자·패자 아직 알 수 없어"

[서울=뉴스핌] 고인원 기자 = '월가의 황제'로 불리는 제이미 다이먼 JP모간체이스(NYS:JPM) 최고경영자(CEO)가 연례 주주서한을 통해 이란 전쟁과 지정학적 충돌이 글로벌 경제 질서를 뒤흔들 핵심 변수라고 경고했다. 특히 유가와 원자재 가격 충격이 인플레이션을 다시 끌어올려 시장 예상보다 금리가 더 오래 높은 수준을 유지할 수 있다고 진단했다.

다이먼은 6일(현지시각) 공개한 주주서한에서 미국 건국 250주년을 언급하며 "자유, 자유시장, 기회라는 미국의 가치에 다시 헌신할 완벽한 시점"이라고 밝혔다.

그는 "우리가 직면한 도전은 매우 크다"며 "우크라이나 전쟁과 현재의 이란 전쟁, 중동 전역의 적대 행위, 테러 위협, 그리고 특히 중국과의 지정학적 긴장이 최상단에 있다"고 지적했다.

제이미 다이먼 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ "이란 전쟁이 인플레 다시 자극할 수도"

다이먼은 특히 이란 전쟁이 글로벌 금융시장에 미칠 파급력을 강하게 우려했다.

그는 "이란 전쟁으로 인해 상당한 유가 및 원자재 가격 충격이 지속될 가능성이 있으며, 이는 공급망 재편과 맞물려 인플레이션을 더 끈적하게 만들고 결국 시장 예상보다 높은 금리로 이어질 수 있다"고 경고했다.

최근 시장이 연내 금리 인하 기대를 상당 부분 접은 배경에도 이러한 전쟁발 인플레이션 우려가 자리하고 있다는 분석이다.

다이먼은 전쟁을 두고 "불확실성의 영역"이라고 표현하며, 현재 진행 중인 지정학적 사건의 결과가 향후 글로벌 경제 질서를 결정할 수 있다고 진단했다.

◆ 은행 규제엔 "비미국적" 직격

이번 서한에서 그는 미국 금융 규제당국을 향한 비판도 쏟아냈다.

2008년 금융위기 이후 도입된 각종 자본 및 유동성 규제가 일부 긍정적 효과는 있었지만, 현재는 과도한 중복 규제로 금융 시스템을 오히려 약화시키고 있다고 주장했다.

특히 바젤3 최종안(Basel 3 Endgame)과 글로벌 시스템적으로 중요한 은행(GSIB) 추가 자본 규제에 대해 "일부는 솔직히 말해 비상식적"이라고 직격했다.

그는 동일한 대출 기준에서도 JP모간 같은 대형 은행이 비GSIB 은행보다 최대 50% 더 많은 자본을 쌓아야 한다며 "옳지 않으며 미국적이지 않다"고 말했다.

◆ "AI는 거품 아니다… 금융권 판 바꾼다"

다이먼은 인공지능(AI)에 대해서는 보다 장기적이고 구조적인 시각을 제시했다.

그는 "AI 투자는 투기적 거품이 아니라 상당한 혜택을 가져올 것"이라며 "다만 누가 최종 승자가 될지는 아직 알 수 없다"고 밝혔다.

JP모간은 월가에서 가장 적극적으로 AI를 도입하는 금융회사 중 하나로 꼽힌다.

다이먼은 AI가 고객 서비스뿐 아니라 내부 인력 구조에도 큰 변화를 가져올 것이라며 대규모 인력 재배치 계획이 진행 중이라고 밝혔다.

그는 "AI와 같은 거대한 기술 변화는 2차, 3차 파급 효과를 통해 사회 전체에 깊은 영향을 줄 수 있다"고 강조했다.

◆ 민간신용 시장도 경고

다이먼은 최근 흔들리는 사모신용(private credit) 시장에 대해서도 우려를 나타냈다.

그는 소프트웨어 기업 대출 부실 우려로 환매 요청이 늘어나고 있으며, 이 시장의 낮은 투명성과 느슨한 가치평가가 향후 추가 손실과 자본 확충 압력으로 이어질 수 있다고 경고했다.

koinwon@newspim.com