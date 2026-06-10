예비 사무관 355명, 국립공원서 봉사활동…환경보전·공직가치 체험

AI 핵심 요약beta
- 예비 사무관 355명이 8일부터 국립공원 봉사했다
- 환경정화와 생태보전으로 공직 책임감 배웠다
- 재난안전 체험과 농촌돕기로 공동체 가치 익혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 미래 정부를 이끌 예비 사무관들이 국립공원에서 환경보전과 지역사회 봉사활동에 참여하며 공직자로서의 책임감과 공동체 가치를 배우는 시간을 가졌다.
국가공무원인재개발원은 제71기 신임관리자과정 교육생 313명과 제13회 외교관후보자 정규과정 교육생 42명 등 총 355명이 지난 8일부터 10일까지 전국 6개 국립공원에서 합동 봉사활동을 실시했다고 10일 밝혔다.
이번 활동은 예비 공직자들이 국민 생활과 밀접한 현장을 직접 체험하며 환경과 공동체의 중요성을 이해하고, 국민의 눈높이에서 정책과 행정을 바라보는 역량을 키울 수 있도록 마련됐다.
참가자들은 2박 3일 동안 지리산, 내장산, 북한산, 소백산, 무등산, 태안해안 국립공원에서 외래식물 제거, 조류 충돌 방지 스티커 부착 등 생태환경 보전 활동에 참여했다. 또한 등산로와 해변길 정화 활동(플로깅), 탐방로 시설물 정비 등 환경정화 활동도 진행했다.
이와 함께 재난안전 체험교육과 농촌 일손돕기 활동을 통해 국민 안전과 공동체의 가치를 체감했으며, 지리산 반달가슴곰 공존센터와 태안 유류피해극복기념관 등 생태·역사 공간을 방문해 국립공원의 공공적 의미를 되새겼다.
봉사활동에 참여한 심원용 사무관은 "국립공원 현장에서 활동하며 공직자의 역할은 국민의 삶 가까운 곳에서 공공의 가치를 지켜내는 일임을 다시 느낄 수 있었다"며 "앞으로도 현장에서 답을 찾는 책임 있는 공직자가 되도록 노력할 것"고 말했다.
abc123@newspim.com