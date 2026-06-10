[종합] 정점식 "'도로 친윤' 우려 뼈 아프게 수용...특정 세력에 휘둘리지 않겠다"

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'도로 친윤당' 우려에 "뼈아프게 받아들여…불식되도록 의견 개진"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘 새 원내대표에 선출된 정점식(3선, 경남 통영·고성) 의원이 "제 개인에 대한 지지가 아니라 우리 국민의힘을 다시 세우고 무너진 국민 신뢰를 회복하라는 준엄한 명령이라고 생각한다"고 밝혔다.

정 원내대표는 10일 서울 여의도 국회에서 수락 연설을 통해 "제가 약속드린 대로, 특정인이나 특정 세력의 목소리에 결코 휘둘리지 않겠다"며 이같이 밝혔다.

정 원내대표는 "당의 운명을 가를 이 엄중한 시기에 저에게 원내대표라는 너무나도 무겁고 막중한 책무를 맡겨주신 의원 여러분의 뜻, 가슴 깊이 새기겠다"며 "이제 경선은 끝났다. 경쟁을 뒤로하고, 우리는 오직 국민과 당을 위해 하나로 뭉쳐야 한다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정점식 국민의힘 신임 원내대표가 10일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 2026 원내대표 선출 의원총회에서 당선 인사를 하고 있다. 2026.06.10 mironj19@newspim.com

이어 "우리에게는 계파도, 분열도, 대립도 있을 수 없다"며 "오직 민심을 받드는 하나의 국민의힘만이 있을 뿐"이라고 했다.

정 원내대표는 "당면한 원 구성 협상부터 단호하고 철저하게 임하겠다"며 "거대 의석을 앞세운 여당의 입법 폭주와 법치주의를 무너뜨리는 모든 시도에는 한 치의 타협도 없이 단일대오로 맞서 싸우겠다"고 말했다.

정 원내대표는 함께 원내대표 선거를 치른 김도읍, 성일종 의원을 향해 "두 의원께서 보여주신 당과 국가에 대한 충정 역시 깊이 새겨 원내 운영의 나침반으로 삼겠다"고 했다.

그는 연설을 마친 뒤 기자들과 만나 원내 운영 계획과 관련해 "원내대표의 관여사안은 원내부대표와 각 상임위원회 간사다. 이 부분 관련해서 외부에서 보기에 다른 분들도 다같이 함께 가도록 하겠다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 10일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 2026 원내대표 선출 의원총회에서 정점식 신임 원내대표에게 축하 꽃다발을 전달하고 있다. 2026.06.10 mironj19@newspim.com

장동혁 대표 거취에 대한 질문에는 "원내대표의 힘은 결국 의원들의 중의를 모은 집단 지성에서 발휘된다"며 "그 부분에 대해 중진 의원들 말씀도 소중히 듣고 진행해 나가도록 하겠다"고 말했다.

자신이 당선되면 '도로 친윤(친윤석열)당'이 되는 게 아니냐는 우려가 나왔던 데 대해선 "그런 지점을 뼈 아프게 받아들이겠다"면서도 "누차 말씀드린 것처럼 친윤, 친한(친한동훈) 계파 자체가 존재하지 않는다고 생각한다. 이런 부분이 불식될 수 있도록 원내 운영에 의견을 개진하겠다"고 했다.

앞서 국민의힘은 이날 오전 의원총회를 열고 원내대표 선거를 진행했다. 김도읍·정점식·성일종 의원 3파전으로 치러진 가운데 1차 투표에서 과반 득표자가 나오지 않으면서 결선 투표를 실시했다.

결선 투표 결과 총 투표수 103표 중 정 의원이 55표로, 48표를 얻은 김 의원을 제치고 원내대표에 선출됐다.

allpass@newspim.com