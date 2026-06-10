지방세 체납 징수부터 복지 연계까지…'체납관리단' 전국 확대

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울산서 첫 발대식 개최…생계형 체납자 지원·복지 사각지대 발굴

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 지방세 체납 징수와 복지 사각지대 발굴을 동시에 수행하는 '지방세입 체납관리단'을 전국으로 확대한다.

행정안전부는 울산광역시가 광역자치단체 가운데 처음으로 지방세입 체납관리단 인력 채용을 마치고 11일 발대식을 개최한 뒤 본격 운영에 들어간다고 10일 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

지방세입 체납관리단은 체납자의 실제 납부 능력을 조사해 맞춤형 징수 활동을 펼치는 제도다. 단순 체납액 징수에 그치지 않고 생계형 체납자를 발굴해 복지 서비스와 연계하는 역할도 수행한다.

울산시는 지난 3월 추가경정예산을 확보한 뒤 4월 채용 절차를 진행해 체납관리단 기간제근로자 36명을 선발했다. 채용 과정에는 84명이 지원해 2.3대 1의 경쟁률을 기록했다.

체납관리단은 지방세와 세외수입 제도, 체납 실태조사 방법 등에 대한 교육을 받은 뒤 각 구·군에 배치돼 체납 업무 담당 공무원과 함께 현장 활동에 나선다.

행안부는 체납관리단이 고의·상습 체납자에 대해서는 엄정하게 대응하는 한편, 경제적 어려움으로 세금을 내지 못하는 주민에 대해서는 복지 지원을 연계하는 등 체납관리의 패러다임을 바꿀 것으로 기대하고 있다.

현재 전국 지방자치단체의 약 60%에 해당하는 130여 곳이 체납관리단 채용 공고를 완료했다. 나머지 지자체들도 6~7월 중 인력 채용을 진행할 예정이다.

부산·대구·인천·세종 등 주요 광역자치단체도 오는 7월까지 채용을 마무리하고 본격적인 운영에 돌입할 계획이다.

행안부는 지난 2월 '지방세입 체납관리단 전국 확산 계획'을 시행한 데 이어, 3월에는 업무 표준지침을 마련해 지자체에 배포했다. 또 사업 추진에 어려움을 겪는 지자체를 지원하기 위해 책임담당관 제도를 운영하고 있다.

아울러 올해 하반기 운영 성과를 평가해 우수 지방자치단체에는 연말 특별교부세를 지원하는 등 인센티브도 제공할 예정이다.

윤호중 행정안전부 장관은 "지방세입 체납관리단 출범으로 각 지역에서 보다 공정한 조세 정의가 실현될 것으로 기대한다"며 "행정안전부는 지방정부와 긴밀히 협력해 체납관리단이 고의·상습적 체납에는 엄정 대응하되, 생계형 체납자 구제 등 복지 사각지대를 메우는 역할까지 할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com