광명시, 광명동굴 일원에 무궁화 400그루 심어…"안중근 의사 추념"

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"숭고한 희생 기리고, 나라꽃 무궁화의 의미 시민과 함께 되새기기 위해 마련"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 6일 안중근 의사 순국 116주년을 맞아 광명동굴 일원에 무궁화 400그루를 심었다.

최혜민 광명시장 권한대행(부시장)(사진 첫줄 왼쪽에서 일곱 번째)이 6일 안중근 의사 순국 116주년을 맞아 광명동굴 일원에 무궁화를 심고 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=광명시]

시에 따르면 이번 행사는 일제 수탈의 역사가 서린 광명동굴에서 순국선열과 애국지사의 숭고한 희생을 기리고, 나라꽃 무궁화의 의미를 시민과 함께 되새기기 위해 마련했다.

무궁화 나무심기는 2021년부터 광복회와 함께 매년 이어온 행사다.

이날 최혜민 광명시장 권한대행(부시장)을 비롯해 광복회 광명시지회, 월진회 회원, 보훈단체 관계자 등 100여 명이 함께 무궁화 나무를 심으며 독립의 역사를 되새겼다.

김충한 광복회 광명시지회장은 "나라 사랑하는 마음을 담아 무궁화 나무를 심는다"며 "부끄러운 역사는 잊지 말아야 한다"고 전했다.

최혜민 광명시장 권한대행(부시장)이 6일 안중근 의사 순국 116주년을 맞아 광명동굴 일원에 무궁화를 심고 있다. [사진=광명시]

최혜민 광명시장 권한대행(부시장)은 "광명동굴에 무궁화를 심는 일은 순국선열과 애국지사의 희생을 기리고 그 뜻을 오늘의 시민 삶 속에서 이어가는 실천"이라며 "선열들이 지켜낸 정신을 가슴에 새기며 역사와 공동체의 가치를 품은 광명의 지속가능한 미래를 만들어 가겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com