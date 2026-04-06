[6·3지선 주자] '울진군수 재선도전' 손병복 "4년간 성과 바탕...울진미래 완성하겠다"

6일 예비후보 등록 "행정 공백 최소화...울진 백년대계 완수위한 본격 행보 돌입"

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 손병복 경북 울진군수가 6일, 제9회 전국동시지방선거 울진군수 선거 국민의힘 예비후보 등록을 마치고 본격적인 재선 행보에 들어갔다.

손 예비후보는 이날 예비후보 등록을 마친 후 자료를 내고 "잘사는 울진을 만들고 복지의 기준을 바꾸는 것은 군민과의 약속이자 반드시 완수해야 할 소명"이라고 피력하고 "검증된 리더십과 지난 4년간의 성과를 바탕으로 울진의 백년대계를 흔들림 없이 완성하기 위해 모든 역량을 쏟겠다"며 재선 고지 도전 배경을 밝혔다.

손병복 울진군수가 6일, 제9회 전국동시지방선거 울진군수 선거 국민의힘 예비후보 등록을 마치고 본격적인 재선 행보에 들어갔다.[사진=손병복 예비후보]2026.04.06 nulcheon@newspim.com

손 예비후보는 또 "민선 8기 4년간 '원자력수소 국가산단' 조성과 '오션 리조트 유치' 등 울진의 미래 먹거리 창출을 위한 기반 마련에 매진해 왔다"고 밝히고 "울진의 지도를 바꿀 대형 프로젝트들을 성공으로 이끌기 위해서는 풍부한 경험을 갖춘 검증된 리더의 힘이 필요하다"며 거듭 '울진 미래 완성론'을 강조했다.

그러면서 손 예비후보는 "현장에서 군민의 목소리를 더 가까이 듣고, 실질적인 지역 경제 활성화와 민생 안정을 위한 비전을 제시해 당당히 군민의 선택을 받겠다"며 자신감을 피력했다.

손병복 예비후보는 이날 예비후보 등록을 기점으로 선거사무소를 중심으로 본격적인 선거 운동과 정책 공약 발표를 이어간다는 계획이다.

한편 손 군수의 '6.3 지방선거' 예비후보 등록은 당초 지난달 3월 말경으로 알려졌으나 현직 군수로서 행정 공백을 최소화하고 산적한 군정 현안을 끝까지 책임 있게 살피는 등 민생 업무 일정에 맞춰 등록 시점을 조율한 것으로 전해졌다.

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