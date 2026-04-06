[NBA] '슛도사' 커리, 2개월 만의 부상 복귀전서 29점 폭발

골든스테이트, 휴스턴에 1점 차로 져 4연패 수렁

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '슛도사' 스테픈 커리가 두 달 만에 돌아오자마자 녹슬지 않은 슈팅 감각을 뽐냈다.

골든스테이트 워리어스 슈퍼스타 커리는 6일(한국시간) 샌프란시스코 체이스 센터에서 열린 휴스턴 로키츠와의 2025-2026 NBA 정규리그 홈경기에 벤치에서 출발해 26분을 뛰며 야투 11개, 3점슛 5개를 포함해 29점을 올렸다. 1월 31일 디트로이트전 이후 오른쪽 무릎 부상으로 27경기를 결장한 뒤 치른 복귀전이었다.

커리는 이날 4년 만에 벤치에서 시작했다. 1쿼터 막판 들어와 첫 몇 차례 시도에서 슛 미스와 트래블링을 범하며 다소 굳어 보였다. 하지만 1쿼터 종료 30여 초 전 3점포로 포문을 연 뒤 2쿼터 동점 상황에서 다시 3점과 레이업을 연달아 성공시키며 빠르게 리듬을 되찾았다. 전반 10점을 기록한 커리는 3쿼터에만 11점을 몰아 넣었다.

[샌프란시스코 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=스테판 커리가 6일 NBA 정규리그 휴스턴과의 홈경기에서 상대 수비를 피해 슛을 하고 있다. 2026.4.6 psoq1337@newspim.com

101-109로 뒤지던 4쿼터 막판 3점슛으로 추격을 시작했다. 종료 1분 27초 전 레이업으로 1점 차로 좁혔고 57초여를 남기고 다시 3점을 꽂아 1포제션 승부를 만들었다. 종료 19.6초 전 게리 페이턴 2세의 레이업이 들어가며 골든스테이트가 116-115로 전세를 뒤집었다.

휴스턴은 종료 11초 전 케빈 듀랜트의 패스를 받은 알페렌 셍귄의 레이업으로 다시 117-116 리드를 잡았다. 커리는 종료 직전 정면에서 스텝백 3점을 던지며 재역전을 노렸지만 공은 림을 외면했다. 골든스테이트는 116-117 한 점 차 패배로 4연패에 빠졌고 36승 42패로 서부 10위에 머물렀다. 휴스턴은 듀랜트가 31점 8리바운드 8어시스트를 기록하며 6연승을 달렸다. 49승 29패를 만든 휴스턴은 서부 5위를 굳혔다.

[샌프란시스코 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=스테판 커리가 6일 NBA 정규리그 휴스턴과의 홈경기에서 케빈 듀란트 옆에서 드리블하고 있다. 2026.4.6 psoq1337@newspim.com

이날은 커리 형제가 처음으로 같은 유니폼을 입고 정규시즌 코트를 함께 밟은 날이기도 했다. 지난 겨울 골든스테이트와 잔여 시즌 계약을 맺은 세스 커리는 형의 부상 공백 동안 6경기를 뛰었지만 둘이 동시에 출전한 건 이번이 처음이다. 세스는 약 13분을 뛰며 6점을 보탰다.

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