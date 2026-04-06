경기문화재단 '아트 팝' 참여 시각예술인 공개 모집

2023년부터 2025년까지 '경기도 예술인 기회소득' 지원받은 시각예술인에게 지속적 예술 창작 발표 기회 제공

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도와 경기문화재단은 '2026 예술인 기회소득 확산사업(전시)'의 일환으로 진행하는 '아트 팝(Art POP)' 참여 시각예술인을 공개 모집한다고 6일 밝혔다.

공모 포스터. [사진=경기문화재단]

'2026 예술인 기회소득 확산사업(전시)'은 2023년부터 2025년까지 '경기도 예술인 기회소득'을 지원받은 시각예술인에게 지속적인 예술 창작 발표의 기회를 제공하고, 도민에게는 문화예술 향유 기회를 확대하기 위해 마련된 행사다.

'아트 팝'의 신청 대상은 2023년부터 2025년까지 '경기도 예술인 기회소득'을 지원받은 시각예술 분야의 경기도 거주 예술인이다.

3년 동안 1회라도 지원을 받았다면 신청할 수 있고, 기존 '예술인 기회소득 페스티벌(전시)'에 참여한 이력이 있어도 신청 가능하다.

신청을 원하는 예술인은 국가문화예술지원시스템(NCAS)을 통해 지원신청서, 예술인 기회소득 지급 사실 증빙 자료 등을 제출하면 된다.

특히 이번 '아트 팝'에는 회화, 조각, 공예, 설치, 미디어, 일러스트, 웹툰, 그래피티 아트, 디지털 페인팅 등 모집 분야를 확대해 보다 다양한 시각예술 분야의 예술인들이 참여할 수 있도록 했다.

올해 새롭게 선보이는 '아트 팝'은 크라우드 펀딩(Crowd Funding) 운영, 아트 페어 형식의 기획 전시 개최를 진행한다는 점에서 기존의 '예술인 기회소득 페스티벌(전시)'과 차별화된다.

전시와 판매를 유기적으로 연계해 예술가의 창작 활동이 소득 창출로 연계되는 예술 생태계를 구축하는 것이 핵심이다.

또 크라우드 펀딩을 통해 예술가의 자립적인 창작 활동을 지원하고, 도민들의 문화예술 작품 소장 기회를 확대함으로써 예술 향유와 참여를 동시에 장려한다.

경기문화재단 관계자는 "아트 상품 제작과 전시를 결합한 이번 사업은 예술성과 대중성을 아우르는 새로운 형태의 예술가 지원 모델이 될 것"이라며, "예술 활동을 기반으로 콘텐츠를 개발하고 다양한 시도를 이어가고자 하는 시각예술인의 많은 참여를 기대한다"고 전했다.

공모에 대한 자세한 사항은 경기문화재단 누리집에서 확인할 수 있으며, 신청 기간은 4월 6일부터 4월 30일 오후 4시까지다.

ssamdory75@newspim.com