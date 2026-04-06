광양시, 시민참여 '톡톡한 정책 아이디어' 공모

4월 6~24일 접수…3개 분야 국민 공모

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 광양시는 시민과의 소통을 강화하고 창의적인 의견을 시정에 반영하기 위해 '2026년 톡톡(talk)한 아이디어 공모전'을 연다고 6일 밝혔다.

이번 공모전은 국민 누구나 참여할 수 있으며 접수 기간은 4월 6일부터 24일까지다. 공모 주제는 '시정 발전에 필요한 국민 아이디어'로 ▲전남·광주 통합특별시 논의에 대응한 전략 및 정주 여건 개선▲복지·안전·교통·환경 등 생활 속 불편을 개선하는 생활혁신▲소상공인 및 골목경제 활성화와 일자리 창출 등 3개 분야다.

'2026년 톡톡(talk)한 아이디어 공모전' 홍보물 [사진=광양시] 2026.04.06 chadol999@newspim.com

참여자는 국민신문고 '국민생각함', 'MY광양' 모바일 앱 또는 전자우편을 통해 제안서를 제출할 수 있다. 서식은 광양시 누리집의 공지사항 또는 고시·공고란에서 내려받으면 된다.

제안은 창의성, 경제성, 지속성, 실현 가능성, 적용 범위, 노력도 등 6개 항목으로 1·2차 심사를 거쳐 선정된다. 수상자 10명에게는 총 175만 원 규모의 광양사랑상품권이 지급되며, 금상 70만 원, 은상 50만 원, 동상 30만 원, 노력제안 5만 원(5명)이다.

시상은 7월 시민표창 수여식에서 진행될 예정이다. 시 관계자는 "시민의 아이디어가 지역의 미래를 바꾸는 힘이 될 수 있다"며 "참신한 제안이 많이 모이길 기대한다"고 말했다.

한편 타인의 저작권을 침해하거나 단순 민원·비판성 내용은 제안으로 인정되지 않는다. 자세한 내용은 광양시 누리집에서 확인할 수 있다.

chadol999@newspim.com