KGM·SWM 손잡고 구역형 자율주행 로보택시 확대…강남 전역 서비스

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = KG 모빌리티(KGM)가 SWM(에스더블유엠)과 협력해 서울 강남구 일대 구역형 자율주행 로보택시 서비스를 확대한다.

6일 KGM에 따르면 기존 코란도 EV 모델 외에 토레스 EVX를 새롭게 추가 공급해 연말까지 로보택시 생산 물량을 20대 이상으로 증대해 운행한다.

KGM-SWM 손잡고 운영하고 있는 구역형 자율주행 로보택시[사진=KGM]

특히 운행 구역은 기존 강남구·서초구 일대에서 자율주행 시범운행지구인 강남 전역(20.4㎢)으로 넓히고 심야 이동 편의를 위해 운행 시간을 오후 10시부터 다음 날 새벽 5시까지 1시간을 앞당긴다.

구역형 자율주행 택시는 미국·중국 등에서 일부 상용화됐으며 정해진 노선 버스와 달리 구역 내 원하는 목적지까지 이동해야 해 기술 난이도가 높다.

KGM은 이번 협력으로 고도화된 사양과 양사 간 제어 신호 공유를 통한 핵심 제어 네트워크 연동 설계를 적용해 더 세밀하고 안정적인 주행 제어를 구현할 전망이다.

KGM과 SWM은 앞서 2022년 도심 주행 Level 4 자율주행 선행개발 기술협력 MOU를 체결한 데 이어 2024년 9월부터 서울 강남구 자율주행 시범운행지구에서 택시 운송 서비스를 시작했다.

현재 구역형 자율주행 택시 서비스는 출시 후 누적 탑승 7754건을 기록하며 무사고 운행을 이어가고 있다.

KGM 관계자는 "지난 1년 6개월간 안전한 자율주행 서비스를 제공했다"며 "양사 협력을 통해 탑승객에게 완성도 높은 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

krg0404@newspim.com