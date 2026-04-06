'에너지 수도 나주', 미래 에너지 정책 중심지로 부상

지자체·정치권·학계 '대한민국 에너지정책포럼' 공동 개최





[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 나주시가 미래 에너지 전환 시대를 이끄는 정책 거점 도시로 자리매김하고 있다.

나주시와 더불어민주당 과학기술혁신특별위원회, 신정훈 국회의원, 한국에너지공과대학교(KENTECH) 연구원은 KENTECH 국제회의장에서 '대한민국 에너지정책포럼'을 공동 개최했다고 6일 밝혔다.

이 포럼은 지자체·정치권·학계가 함께 참여해 미래 에너지 산업 발전 방향과 정책 과제를 논의하는 자리로 한국에너지공대를 중심으로 한 에너지 산업 생태계 경쟁력과 역할이 조명됐다.

대한민국 에너지 정책포럼, [사진=나주시] 2026.04.06 ej7648@newspim.com

강상구 나주시장 직무대행(부시장)은 환영사에서 "나주는 한국전력과 한국에너지공대를 중심으로 한 국가 대표 에너지 특화 도시"라며 "이번 논의 결과를 시정에 적극 반영해 글로벌 에너지 선도 도시로 도약하겠다"고 말했다.

황정아 과학기술혁신특별위원장은 "국제 정세 불확실성 속에서 에너지 주권 확보의 중요성이 커지고 있다"며 "원자력, 핵융합, 신재생 등 미래 에너지 분야에 대한 정책적 지원이 필요하다"고 강조했다.

이날 문일 연세대학교 교수가 좌장을 맡은 토론 세션에서는 핵융합에너지, 청정수소 활성화, 미래 인재 양성 등 구체적 실천 과제가 다뤄졌다.

참석자들은 나주시가 보유한 에너지 산업 기반이 국가 에너지 안보와 산업 경쟁력 강화의 핵심축이 될 것이라는 데 의견을 모았다.

강상구 직무대행은 "이번 포럼은 나주의 에너지산업 중심지로서의 위상을 다시 확인한 계기"라며 "한국에너지공대 등 유관기관과 협력을 강화해 신산업 생태계를 지속 확대하겠다"고 밝혔다.

ej7648@newspim.com