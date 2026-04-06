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국민의힘 "李 정권 출범 후 인천 주거 부담 커져...원도심 재개발 활성화"

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장동혁, 인천 현장 최고위서 '천원주택' 전국 확대 약속
"정부 추경안은 물가·환율 자극하는 치명타"

[인천=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘이 6일 인천에서 현장 최고위원회의를 열고 유정복 인천시장의 '천원주택' 정책을 전국 공약으로 확대하는 방안을 검토하겠다고 밝혔다.

또한 이재명 정부 출범 후 인천 지역 주거 부담이 커졌다며 원도심의 재개발·재건축을 활성화하겠다고 약속했다.

장동혁 대표는 이날 인천 남동구 국민의힘 인천시당에서 열린 최고위원회의에서 "천원주택을 우리당 전국 공약으로 확대하는 방안을 검토하겠다"며 "국민의힘 지방정부를 선택하면 천원주택이 따라오게 만들 것"이라고 강조했다.

장 대표는 "지난 4년 인천은 유정복 시장의 리더십으로 눈부신 발전의 길을 걸어왔다"며 "경제성장률 평균 전국 1위를 달리며 GRDP 126조 원의 대한민국 제2경제도시로 발돋움했다"고 말했다. 이어 "출생아 증가율, 인구 증가율 모두 전국 최고를 기록하고 있다"며 "인천이 인구 위기 반전을 이룬 토대는 바로 천원주택"이라고 설명했다.

천원주택은 하루 1000원, 월 3만 원의 파격적인 임대료로 신혼부부와 무주택 청년들의 주거 부담을 덜어주는 정책이다. 장 대표는 "1000가구 지원에 드는 예산은 36억 원에 불과하다"며 "최고의 가성비를 자랑하는 저출생 대책이자 비교 불가의 청년 복지정책"이라고 평가했다.

[인천=뉴스핌] 장동규 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 6일 오전 인천 남동구 국민의힘 인천시당에서 열린 현장최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.04.06 jk31@newspim.com

◆ "인천 인구 위기 반전의 토대, 천원주택 전국 확대할 것"

 

장 대표는 이재명 정부의 추경을 강하게 비판했다. 그는 "이재명 정부의 이번 추경은 여러 측면에서 우리 경제에 악영향을 줄 수밖에 없는 잘못된 선택"이라며 "매표추경이자 표풀리즘 추경"이라고 지적했다.

이어 "이재명 정부 출범 이후 원화 가치가 기록적으로 하락했다"며 "이런 상황에 추경해서 돈까지 뿌리면 국제사회에 원화 가치가 계속 떨어진다는 시그널을 주는 것"이라고 우려했다. 

그러면서 "환율은 더 오를 것이고 물가도 더 오를 것이며 외국인 투자는 빠져나갈 것"이라며 "결국 우리 민생과 경제 전반에 치명타가 될 것"이라고 강조했다.

또한 "전쟁 추경이라면서 목적에 맞지 않는 예산도 한둘이 아니다"며 "고유가를 명분으로 국민 70%에게 현금을 뿌리면서 정작 화물차·택배·택시 기사나 푸드트럭같이 기름값이 생계와 직결된 분들을 지원하는 예산은 보이지 않는다"고 비판했다.

아울러 "김어준 고액 출연료 주다가 적자 난 TBS 지원에 혈세를 쓰겠다고 한다"며 "왜 하필 지금인지 모르겠지만 중국인 관광객들 짐 날라주는 짐캐리 예산까지 포함시켰다"고 지적했다.

[인천=뉴스핌] 장동규 기자 = 장동혁 국민의힘 대표(가운데)와 송언석 원내대표 등 지도부가 6일 오전 인천 남동구 국민의힘 인천시당에서 열린 현장최고위원회의에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.04.06 jk31@newspim.com

◆ 삭감 예산 대신할 '국민 7대 생존 사업' 대안 제시

국민의힘은 20개 문제 사업의 예산을 삭감하고 대신 '국민 7대 생존 사업'을 추경에 반드시 포함시키겠다고 밝혔다. 장 대표는 "내일 대통령과의 오찬 회동에서 이 문제를 분명하게 지적하고 제대로 된 추경이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한편 장 대표는 더불어민주당 정원오 서울시장 후보의 칸쿤 혈세 관광 의혹도 제기했다. 그는 "미국까지 비행기 타고 가는데 더 빠른 길이 있는데도 불구하고 굳이 버스 타고 칸쿤을 경유했다"며 "경유에 2박3일 쓴 것부터 누가 봐도 정상이 아니다"라고 비판했다.

이어 "정원오 출장보고서에는 평가회의 달랑 한 줄인데 동행한 인사의 보고서에는 관광 일정이 빼곡하게 적혀 있었다"며 "구청 예산을 3000만 원 가까이 쓰는 고액 출장인데도 출장 심의 서류에 심사위원들 서명도 없었다"고 지적했다.

[인천=뉴스핌] 장동규 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 6일 오전 인천 남동구 국민의힘 인천시당에서 열린 현장최고위원회의에서 발언을 하고 있다. 2026.04.06 jk31@newspim.com

◆ "부동산 실정으로 커진 서민 주거 부담, 정책 혁신으로 해결"

송언석 원내대표는 "이재명 정권 출범 이후 인천 시민의 주거 부담이 갈수록 커지고 있다"고 지적했다.

송 원내대표는 "KB 부동산 자료에 따르면 2025년 6월 이재명 정권 출범 이후 올해 3월까지 아파트 매매 가격이 1.9% 상승했지만 전세는 3.0%, 월세는 무려 6.0% 상승했다"며 "특히 소형·중소형 중심으로 상승 폭이 커지면서 무주택 서민과 청년층에게 부담이 집중되고 있다"고 말했다.

송 원내대표는 "부동산 정책의 목표는 서민의 주거 부담을 낮추는 것이 돼야 한다"며 "유정복 인천시장의 천원주택 정책이 매우 의미 깊게 다가온다"고 평가했다. 이어 "국민의힘은 인천 원도심의 재개발·재건축 활성화를 통해 공급을 확대하고 청년주택 확충과 지역균형발전으로 주거 격차를 해소하겠다"고 밝혔다.

송 원내대표는 추경 관련해 "이번 추경은 정부에서 전쟁 추경이라고 이름을 붙였지만 전쟁 핑계 추경일 뿐"이라고 비판했다.

그는 "진정으로 전쟁으로 인해 추경을 꼭 해야 되는 상황이 되었다면 직접적으로 전쟁에 대한 피해를 입은 계층에게 지원이 집중돼야 마땅하다"며 "TBS 교통방송 지원 예산과 예술인 주거 지원 예산 등이 포함돼 있다"고 지적했다.

또한 "농지 투기 특별조사 예산과 국세청 체납관리단 운영 예산은 일종의 통계 조작성 예산이 아닌가 의심이 든다"고 덧붙였다.

송 원내대표는 '국민 7대 생존 사업'으로 ▲유류세 인하 폭을 15%에서 30%로 확대 ▲화물차·택시·택배 종사자 1인당 60만 원 정도의 유류 보조금 지원 ▲생계형 화물차 운행자에게 동일 지원 ▲자영업자 배달 포장 용기 비용 반값 지원 ▲K-패스 6개월간 50% 인하 ▲청년 월세 지원 확대 ▲청년 내 집 마련 특별대출 2차 보전 등을 제시했다.

정점식 정책위의장은 "인천은 지난 3년간 평균 경제성장률 1위를 기록했고 출생아 수 증가율과 인구 증가율 모두 전국 1위를 달성했다"며 "인천의 긍정적인 변화의 핵심은 일자리 창출, 교통 혁명, 생활 밀착형 정책"이라고 평가했다.

[인천=뉴스핌] 장동규 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 6일 인천 계양구 계산동의 '천원 주택' 현장을 찾아 현황 보고를 받고 있다. 천원주택은 하루 임대료 1000원, 월 3만원 수준으로 거주할 수 있는 인천형 주거복지 정책이다. 2026.04.06 jk31@newspim.com

◆ "인천상륙작전 승리를 선거 승리로"…대북송금 의혹도 추궁

신동욱 최고위원은 "맥아더 장군이 인천상륙 작전으로 대한민국을 풍전등화의 위기에서 구했던 것처럼 이번 선거도 인천에서 승리의 시작이 되리라 믿는다"고 말했다.

김민수 최고위원은 이 대통령의 대북송금 혐의를 제기하며 "800만 달러를 불법 대북송금하는 이 간 큰일을 이화영 혼자 한 일인가"라고 물었다. 

이어"2018년 이재명이 경기도지사 시절 본인의 페이스북에 이화영의 공적을 치하했다"며 "진짜 대북송금 몰랐던 것 맞는가"라고 추궁했다.

양향자 최고위원은 정청래 민주당 대표를 향해 "국가 위기 극복을 위한 여야 협치의 물꼬를 막아버림으로써 국민 불안을 키우려는 정치적 속셈"이라고 비판했다. 양 최고위원은 "국민을 위한 여야 협치에 이제 그만 몽니를 부리십시오"라고 촉구했다.

박종진 인천시당위원장은 "인천시당 공천관리위원회는 지난 3일 중앙당에서 공천이 진행 중인 부평을 제외한 10개 기초단체장 후보자 추천을 잡음 없이 빠르게 확정했다"고 밝혔다.

allpass@newspim.com

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