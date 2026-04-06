주진우 부산시장 캠프, "박형준 캠프, 투명하고 정정당당하게 승부하자"

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 주진우 국민의힘 부산시장 경선 캠프가 박형준 캠프의 조직적 여론조작 시도 의혹을 강하게 규탄했다.

주진우 부산시장 경선 캠프 김상민 대변인은 6일 논평을 내고 "당의 공정 가치와 본선 경쟁력을 훼손하는 심각한 행태를 즉각 중단하라"고 촉구했다.

[사진=주진우 부산시장 경선캠프] 2026.04.05

김 대변인 "여론조사 관련 문제 제기는 오직 공정이라는 우리 당의 가치를 지키기고 본선 경쟁력을 훼손하지 않기 위한 불가피한 조치"라며 "당내 경선은 본선 승리를 위한 담금질이 되어야 한다"고 직격했다.

그러면서 "당적을 속여 여론조사에 응하라는 카드뉴스를 배포한 인물이 박형준 시장의 최측근이자 임명직 공직에 있는 인물"라고 지적하며 "이는 단순한 일회성 실수가 아니라 캠프 차원에서 제작·배포된 것으로 선관위가 형사 고발해야 할 사안"이라고 목소리를 높였다.

이어 "경선은 정책과 비전을 두고 치열하게 경쟁하되, 모든 과장은 반드시 투명하고 정정당당하게 규칙 위에서 이루어져야 한다"면서 "반칙과 꼼수로 빚어진 결과로는 민주당의 공세와 시민의 검증을 피할 수 없다"고 쓴소리를 던졌다.

또 "우리 목표는 당내 승리가 아니라 본선에서 더불어민주당을 압도해 부산의 도약을 이끄는 것"이라며 "치열한 경쟁의 끝에는 포용과 화합이 있어야 하고, 분열은 민주당이 가장 바라는 결과"라고 경고했다.

김 대변인은 마지막으로 "주진우 후보는 끝까지 정정당당한 클린선거로 임할 것"이라며 "공정한 승부를 통해 당원과 시민의 신뢰를 얻고, 경선 이후에는 우리당이 하나로 굳게 뭉칠수 있도록 정도를 걸을 것"이라고 말했다.

news2349@newspim.com