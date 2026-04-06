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'수능 올인'하려 학교 떠난다?…고교생 자퇴 사유 70%는 사실상 '깜깜이'

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학업중단율 오르는데…자퇴 이유 대부분 통계상 '기타'
고교 자퇴생 10명 중 7명 사유불명…"원인 규명 없인 대책도 한계"
'수능 올인' 해석은 일부일 뿐…"심리·부적응 등 복합 원인 살펴야"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 최근 고등학생의 학업중단율이 뚜렷한 상승세를 보이고 있지만 정작 학생들이 왜 학교를 떠나는지에 대해서는 통계상 제대로 파악조차 되지 않는 것으로 나타났다. 학업중단자 상당수가 자퇴로 분류되는 가운데 자퇴 사유의 약 70%가 '기타'로 처리되면서, 교육계에서는 원인 규명 없이 실효성 있는 대책을 마련하기 어렵다는 지적이 나온다.

6일 교육부에 따르면 2024학년도 초·중·고교 학생들의 학업중단율은 전 학년도(1.0%) 대비 0.1%포인트(p) 증가한 1.1%로 집계됐다. 특히 고등학생들의 학업중단율은 2.1%로 초·중·고교 증가폭 평균치를 1%나 뛰어넘었다.

2024학년도 고등학교 유형별 학업중단 주요 사유. (명령어: 기자가 통계 내용을 입력한 후 기사용 인포그래픽 제작을 주문했음). [일러스트=퍼플렉시티]

최근 입시업계 일각에서는 고등학생들이 학교를 떠나는 이유로 '수능 올인'을 꼽는다. 고등학생들이 고교학점제와 내신 5등급제 시행 등으로 학교 성적 관리 부담이 커지면서 아예 자퇴해 대학수학능력시험(수능) 준비에 몰입한다는 것이다.

실제로 2026학년도 수능에 응시한 수험생 55만 4174명 가운데 검정고시 등 출신 수험생은 2만 2355명(4.0%)으로 나타났다. 이는 전년보다 11.2%나 늘어난 수치로 30년 만에 가장 많은 기록이다.

그러나 통계상으로는 학생들이 왜 학교를 떠나는지 불분명한 상황이다. 한국교육개발원(KEDI)이 지난달 발간한 교육정책포럼 393호에 따르면 2024학년도 전체 고등학교 학업중단자는 2만 7065명이다. 이 가운데 자퇴는 2만 6753명으로 98.85%를 차지했다. 고교 유형별 학업중단율은 특성화고가 4.2%로 가장 높았고 자율고 1.9%, 일반고와 특목고는 각각 1.7%였다.

자퇴 사유를 보면 '기타'가 1만 8622명으로 68.8%에 달해 가장 많았다. 이어 부적응 14.38%, 해외출국 8.44%, 질병 6.49% 순이었다. 자퇴생 10명 중 7명 가까이가 왜 학교를 떠났는지 분명히 설명되지 않는 셈이다.

특히 우리나라 고교 유형의 대부분을 차지하는 일반고에서 이 같은 현상이 더 두드러졌다. 일반고 학업중단자 1만 7674명 중 자퇴자는 1만 7536명이었고, 이 가운데 '기타'는 1만 2598명으로 71.28%에 달했다. 전체 평균보다 높고, 특목고 68.32%, 특성화고 63.29%, 자율고 65.82%보다도 높은 수준이다. 같은 기간 특성화고는 부적응 비중이 27.35%로 상대적으로 높았고, 특목고와 자율고는 해외출국 비중이 각각 16.14%, 13.91%로 나타났다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2025년 3월 전국연합 학력평가가 실시된 26일 오전 서울 금천구 금천고등학교에서 학생들이 시험 준비를 하고 있다. 2025.03.26 photo@newspim.com

남신동 KEDI 교육통계센터 선임연구위원은 해당 보고서에서 "현재와 같은 무상 중등교육이 도입되지 않았던 과거에는 경제적 사정에 의한 빈곤과 질병 등과 같이 외부의 강제적 요인에 의해 중퇴가 주로 발생했다"며 "오늘날에는 과거의 빈곤, 질병과 같은 경제적 사정 등에 따른 강제적 학업중단 요인은 점차 사라지고, 그 자리를 부적응이나 해외출국과 같은 새로운 사유가 대체하고 있다. 최근 청소년 학업중단이 단일한 원인으로 설명되기 어려운 복합적 현상으로 변화하고 있음을 시사한다"라고 설명했다.

남 위원은 "최근 학업중단이 대부분 자퇴 방식으로 이뤄지고 있으나 그 구체적 사유가 특정되지 못한 '기타' 항목이 약 70% 수준으로 매우 압도적인 비중을 차지하고 있다"며 "소위 '기타'라는 블랙박스에 담긴 다양한 의미를 규명하는 일은 청소년 학업지속률 제고를 위한 출발점이 될 것"이라고 강조했다.

박하나 공주교육대 교수 역시 "학업중단의 현상을 하나의 범주로 묶어 봐서는 안 되며 유형마다 차별화된 접근과 논의가 이뤄져야 할 것"이라며 "원인을 학생 개인에게서만 찾는 것이 아니라 학교에서의 수업방식과 교육과정, 교육제도, 학교문화 등 구조적인 측면에서 깊이 성찰하는 단계까지 나아가야 한다"라고 짚었다.

실제 교육현장에서도 학업중단율 증가의 원인을 입시 중심으로 해석하는 건 적절치 않다는 의견이 나온다. 익명을 요청한 한 교사는 "성공적인 입시를 위해 자퇴를 선택한다는 것도 일종의 '그들만의 리그'다. 어느 정도 성적에 자신 있고 학부모의 지원도 두터워야 가능한 시나리오"라며 "심리·정서적 어려움 등으로 전략적 선택이 아닌 불가피한 선택을 한 청소년들까지 고려해 해결 방향을 모색해야 한다"라고 말했다.

jane94@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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