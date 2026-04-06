BMW그룹, 노이어 클라쎄 본격화…뮌헨서 차세대 i3 생산

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BMW 그룹이 독일 뮌헨 공장의 대규모 현대화를 마치고 전기차 생산 전환에 속도를 낸다. 오는 8월부터 차세대 전기차 '노이어 클라쎄' 라인업의 핵심 모델 양산에 돌입하며 생산 체질을 전면적으로 바꾸는 모습이다.

BMW I3. [사진=BMW그룹코리아]

BMW 그룹은 뮌헨 공장에서 8월부터 더 뉴 BMW i3 양산을 시작한다고 6 밝혔다. 해당 모델은 노이어 클라쎄 라인업의 두 번째 모델로, 차세대 순수전기 세단을 대표하는 핵심 차종이다.

회사는 지난 4년간 공장 부지의 약 3분의 1을 재개발하며 차체 공장과 조립 공장, 물류 시설을 새롭게 구축했다. 이를 통해 생산 효율성과 유연성, 디지털화를 동시에 강화한 새로운 생산 구조를 완성했다.

이번 변화의 중심에는 BMW의 차세대 생산 전략인 'iFACTORY'가 있다. BMW는 이를 기반으로 전 공정에 디지털 기술과 인공지능을 적용해 생산 품질과 효율을 끌어올렸다. 차체 공정 자동화율은 약 98%에 달하며, 도장 공정에서는 AI 기반 표면 검사 시스템을 통해 미세한 결함까지 실시간으로 감지하고 보정한다.

BMW 뮌헨 공장. [사진=BMW그룹코리아]

물류 시스템도 대폭 개선됐다. 하루 약 250만개의 부품이 이동하는 공정에서 약 70%를 조립 라인으로 직접 공급하는 구조를 도입해 내부 운송 거리를 줄이고 생산 속도를 높였다. 또 '공장 안의 공장' 형태의 시트 생산 시설을 구축해 직서열 방식으로 부품을 공급하며 생산 효율을 극대화했다.

BMW 그룹은 이번 현대화에 약 6억5000만유로를 투자했으며, 2027년부터 뮌헨 공장을 순수전기차 전용 생산 거점으로 완전히 전환할 계획이다. 고전압 배터리와 전기모터 역시 독일과 인근 국가에서 생산해 공급하는 '현지 생산·현지 공급' 전략을 강화한다.

BMW 그룹 관계자는 "iFACTORY 개념을 통해 글로벌 생산 네트워크 전반에 적용할 수 있는 기반을 마련했다"며 "기술과 디지털화, 인공지능 분야 투자를 통해 미래 생산 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

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