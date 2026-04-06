GTX-C 노선 공사비 갈등 해결…도봉구 "행정지원 강화"

4월 말부터 지장물 이설 등 현장 공사 시작

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 도봉구는 수도권광역급행철도(GTX) C 노선의 공사비 문제가 해결된 데 대해 6일 환영 의사를 밝혔다. 구는 앞으로 사업의 원활한 추진을 위해 구 차원의 행정지원에 적극 나선다는 방침이다.

구 관계자는 "오는 4월 말 공사 착수에 앞서 구민 불편 사항을 사전 점검하고 교통 통제·안전 관리 대책을 마련, 추진할 계획"이라고 전했다.

수도권광역급행철도(GTX) C [노선도=도봉구]

앞서 지난 1일 국토교통부는 대한상사중재원이 GTX C 노선 민간투자 사업의 총사업비를 일부 증액하는 것으로 중재 결정을 내린 데 따라 사업을 신속히 정상화할 계획이라고 밝힌 바 있다. GTX C 노선은 2024년 1월 착공식 이후 국토부와 사업시행자(현대건설 컨소시엄) 간 총사업비 갈등으로 실질적인 시공 계약이 미뤄져 왔다.

이번 대한상사중재원의 중재로 갈등이 해결됨에 따라, 4월 말부터 작업 가능 구간의 지장물 이설·안전 펜스 설치 등 실질적인 현장 공사가 시작될 예정이라고 구는 덧붙였다.

구 관계자는 "이번 중재 타결로 GTX C 노선이 드디어 속도를 낼 수 있게 됐다"며 "구는 관계기관과 긴밀히 협력해 사업이 안전하고 신속하게 진행될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

kh99@newspim.com