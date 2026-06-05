[특징주] 반도체株 급락에 ETF도 '와르르'…레버리지 삼전 12%·하이닉스 16%↓

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브로드컴 실적 부진에 투자심리 위축

반도체 레버리지 ETF·ETN 동반 급락

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스피가 장 초반 6% 넘게 급락하며 8100선대로 밀려난 가운데 반도체 레버리지 ETF·ETN이 일제히 급락하고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스가 나란히 하락세를 보이면서 관련 2배 레버리지 상품의 낙폭은 10%를 웃돌고 있다.

이날 한국거래소에 따르면 오전 9시 55분 기준 삼성전자는 전일대비 7.11% 하락한 32만6500원대, SK하이닉스는 8.57% 내린 210만1000원에 거래되고 있다.

같은시각 ACE SK하이닉스단일종목레버리지16.71%, TIGER SK하이닉스단일종목레버리지는 16.52%, KIWOOM SK하이닉스선물레버리지는 16.50%, RISE SK하이닉스단일종목레버리지는 16.40%, KODEX SK하이닉스단일종목레버리지는 16.40% 하락 중이다. SOL SK하이닉스단일종목레버리지 16.35%, 미래에셋 레버리지 SK하이닉스단일종목ETN 16.35% 등도 급락세를 나타내고 있다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 5일 코스피 지수가 전 거래일보다 316.21포인트(3.66%) 하락한 8323.20에 개장했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 14.51포인트(1.38%) 내린 1035.22에 거래를 시작했다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일 주간거래 종가보다 0.7원 내린 1529.0원에 출발했다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.06.05 kunjoo@newspim.com

삼성전자 관련 레버리지 상품도 약세다. ACE 삼성전자단일종목레버리지는 12.83%, PLUS 삼성전자단일종목레버리지는 12.71%, TIGER 삼성전자단일종목레버리지는 12.69%, RISE 삼성전자단일종목레버리지는 12.53%, KIWOOM 삼성전자선물단일종목레버리지는 12.50% 하락하고 있다.

반도체 업종 전반에 투자하는 상품도 낙폭이 확대되고 있다. 하나 레버리지 반도체 ETN은 14.68%, 미래에셋 레버리지 반도체 ETN은 14.45%, KODEX 반도체레버리지는 13.84%, 키움 레버리지 반도체 TOP10 ETN은 13.41%, KB 레버리지 반도체 TOP10 TR ETN은 13.39% 내리고 있다.

이날 시장에서는 미국 반도체 기업 브로드컴의 실적 부진 여파로 글로벌 반도체 투자심리가 위축된 가운데 삼성전자와 SK하이닉스가 급락하며 관련 레버리지 상품에도 매도세가 집중되는 모습이다.

nylee54@newspim.com