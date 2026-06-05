전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.05 (금)
KYD 디데이
글로벌·중국 글로벌경제

속보

더보기

'공자의 고향 산둥' 서울 상담회서 매력 발산, 한·중 관광 새 지평

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 산둥성문화여유청이 6월 4일 서울 코엑스에서 산둥 인바운드 관광 교류 상담회를 개최했다.
  • 행사에서는 전통 공연과 산둥 관광 설명, 항공·해운사 소개, 1대1 비즈니스 상담을 통해 관광 협력 방안을 논의했다.
  • 청도하나여행사·경성여행사 등 양국 기업들이 인바운드 상품 공동 개발과 홍보 마케팅 협약을 맺어 한중 관광 교류 확대 기반을 마련했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 한·중 양국의 인적 교류가 활발해지는 가운데, 중국 산둥성의 독특한 역사·문화와 관광 매력을 한국 시장에 알리고 양국 관광 업계의 실질적인 협력을 도모하는 자리가 서울에서 마련됐다.

6월 4일 서울 코엑스(COEX) 컨벤션센터에서 '산둥 인바운드 관광 교류 상담회'가 성황리에 개최됐다. 산둥성문화여유청이 주최한 이번 행사에는 한국과 산둥성의 문화관광 기관 및 기업들이 대거 참여해 양 지역 간 관광 교류와 협력을 심화하는 강력한 동력을 불어넣었다.

이날 상담회에는 양국의 문화·관광 기관 70여 곳과 100여 명의 내외빈이 참석해 자리를 빛냈다. 행사는 격조 높은 전통 예술 공연을 시작으로 실무적인 관광 상품 설명회, 전략적 업무협약(MOU) 체결식, 비즈니스 미팅까지 짜임새 있게 진행됐다.

주서울 중국관광사무소 장보(江波) 소장, 한중문화교류회 중앙회 강원구 회장, 한중문화관광협회 김성수 이사장, 중국 국려국제회의 류장(刘江) 집행 총경리 등 양국 주요 인사들은 축사를 통해 문화관광 협력 심화의 중요성을 한목소리로 강조하며, 산둥성 인바운드 관광의 독특한 매력과 성장 잠재력을 높이 평가했다.

 

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 산둥성의 문화관광 소개 행사로 6월 4일 강남 코엑스에서 열린 '공자의 고향 산동성' 상담회. 2026.06.05 chk@newspim.com

이어 진행된 설명회에서는 산둥성의 풍부한 역사 문화유산, 장엄한 자연경관, 다채로운 관광 코스 및 우수한 서비스 보장 체계가 입체적으로 소개돼 한국 관광 업계 관계자들의 뜨거운 관심을 모았다.

설명회 현장은 산둥가무극원 예술가들이 준비한 중국 전통 악기 연주로 분위기가 고조됐다. 이멍산수(沂蒙山水)의 아름다움을 밝고 경쾌한 선율로 묘사한 디쯔(중국 대금) 독주, 서예의 우아한 필치를 섬세한 현악 선율로 표현한 얼후 독주 '난정서(兰亭序)'가 이어졌다.

또 시적 정취를 유려한 춤사위로 그려낸 고전 독무 '청산원대(青山远台)'와 강인하고 절도 있는 무술 시연 '칠성당랑권(七星螳螂拳)'은 객석의 탄성을 자아냈다. 특히 얼후와 디쯔의 합주곡 '백마(白马)'는 광활한 초원의 웅장한 기세를 뿜어내며 행사의 대미를 장식하고, 참석자들의 정서적 거리를 좁히는 데 기여했다.

산둥성의 이번 상담회는 단순한 문화 홍보를 넘어 실질적인 비즈니스 성과를 도출했다는 점에서 의미가 깊다. 현장에서는 관광 상품 공동 개발과 시장 공동 마케팅을 위한 두 건의 중요한 전략적 협약이 체결됐다.

 

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 산둥성의 문화관광 소개 행사로 6월 4일 강남 코엑스에서 열린 '공자의 고향 산동성' 상담회에서 한중문화관광협회 김성수 이사장이 축사를 하고 있다.  2026.06.05 chk@newspim.com

먼저 청도하나여행사는 한국의 경성여행사와 손잡고 산둥성의 대표적인 문화 자산인 제나라 문화를 체험하는 '제문화 체험 여행' 인바운드 관광 상품을 공동 설계하고 판매하기로 합의했다. 아울러 국려국제회의전람유한공사는 한국 전라남도·광주광역시 문화관광교류협회와 '2026년 전라남도·산둥성 인바운드 관광 홍보 마케팅'을 위한 전략적 협약을 체결했다. 이 두 협약은 향후 한·중 관광 시장의 공동 활성화에 단단한 밑거름이 될 것으로 기대된다.

이어진 설명회에서는 산둥항공, 칭다오항공, 산둥원양해운그룹 등 교통·물류 기업 관계자들이 유창한 한국어로 편리한 교통 네트워크, 차별화된 서비스, 한국 협력사 우대 정책 등을 상세히 소개해 한국 파트너들의 신뢰를 높였다.

행사의 하이라이트인 60분간의 '일대일 비즈니스 상담회'에는 산둥성의 대표 문화관광 기업 20개 사가 총출동했다. 국려국제회의전람유한공사, 지닝공자문화관광그룹, 펑라이 팔선과해 관광그룹, 청도국려, 명수고성 등이 참여했으며, 한국 측에서는 모두투어, 하나투어, 노란풍선, 참좋은여행, 경기도산악연맹 등 50여 개 주요 여행사 및 문화관광협회가 마주 앉아 밀도 높은 상담을 진행했다.

 

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 산둥성의 문화관광 소개 행사로 6월 4일 강남 코엑스에서 열린 '공자의 고향 산동성' 상담회. 2026.06.05 chk@newspim.com

양측은 관광 코스 디자인, 관광객 상호 송출, 마케팅 홍보, 문화 교류 활성화 등 구체적인 의제를 놓고 심도 있는 논의를 펼쳤으며, 현장에서 광범위한 협력 의향을 확인했다.

상담을 마친 내빈들은 코엑스에서 함께 열린 '제41회 서울국제관광전'의 산둥성 부스를 방문해 산둥 문화관광창의(文创) 제품 전시와 문화관광 사진전 등을 관람하며 산둥의 숨은 매력을 재확인했다.

이번 산둥 인바운드 관광 교류 상담회는 단순한 자원 전시 차원을 넘어, 한국 시장의 대중국 관광 수요를 정확히 파악하고 맞춤형 비즈니스를 매칭한 성공적인 산업 네트워킹의 장이었다. 이를 통해 한국 내에서 '공자의 고향, 산둥에서 만나요'라는 브랜드의 인지도와 호감도를 크게 높이는 계기가 됐다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
시진핑, 8~9일 북한 국빈 방문 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 시진핑 중국 국가주석이 오는 8~9일 북한을 방문한다고 로이터 통신이 5일 조선중앙통신 보도를 인용해 전했다. 이번 방문은 김정은 북한 국무위원장의 초청에 따른 것이다.  중국 정부도 시 주석의 북한 방문 일정을 알렸다. 중국 관영 신화통신에 따르면 이날 중국 공산당 중앙위원회 국제부 대변인은 김 위원장의 초청으로 시 주석이 오는 8일부터 9일까지 북한을 국빈 방문할 예정이라고 발표했다.  김정은 북한 노동당 총비서(왼쪽)와 시진핑 중국 국가주석이 지난해 9월 4일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 정상회담을 앞두고 악수를 하는 모습. [사진=로이터 뉴스핌] wonjc6@newspim.com   2026-06-05 11:20
사진
이정후, 또 4안타 12G 연속 안타 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '바람의 손자'가 또 불방망이를 휘둘렀다. 이정후(28·샌프란시스코 자이언츠)가 시즌 네 번째 4안타 경기를 작성하며 메이저리그 데뷔 이후 개인 최장 연속 안타 신기록을 작성했다. 시즌 타율은 0.310에서 0.322까지 치솟았다. 내셔널리그 타격 부문 단독 4위다. 타율 0.336로 1위인 오토 로페즈(마이애미)와 큰 차이가 아니다. 이정후는 5일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 밀워키 브루어스와의 원정 경기에 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4안타 1타점 3득점으로 폭발하며 팀의 12-9 대승을 이끌었다. 첫 타석부터 불방망이를 휘둘렀다. 1회초 2사 1루 상황에서 밀워키 선발 콜맨 크로우와 맞섰다. 이정후는 0볼-2스트라이크의 불리한 카운트에서 4구째 바깥쪽 92.2마일(약 148km) 포심 패스트볼을 받아쳐 좌전 안타를 만들었다. 지난달 15일 LA 다저스전부터 시작된 12경기 연속 안타 행진이다. 빅리그 데뷔 첫해였던 2024년 4월에 기록한 11경기 연속 안타를 넘어선 개인 신기록이다. 출루에 성공한 이정후는 후속 타선의 적시타 때 홈을 밟아 팀의 세 번째 득점을 올렸다. [밀워키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 이정후가 5일(한국시간) MLB 밀워키 브루어스와의 원정 경기 3회 2루타를 치고 타구의 방향을 살피고 있다. 2026.6.5 psoq1337@newspim.com 팀이 3-1로 앞선 3회초 무사 2루 찬스에서 맞은 두 번째 타석에서는 크로우의 2구째 몸쪽 낮게 들어온 87.3마일(약 140km) 커터를 공략해 우익수 방면 1타점 2루타를 터뜨렸다. 시즌 13호 2루타이자 2경기 연속 멀티히트다. 이어 맷 채프먼의 중전 안타가 터지면서 이정후는 이날 경기 두 번째 득점을 기록했다. 4회초 세 번째 타석에서 2루수 땅볼로 물러난 이정후는 7회초 빅이닝의 서막을 여는 선두타자 안타였다. 밀워키 구원 그랜트 앤더슨의 2구째 86.6마일(약 140km) 체인지업을 기술적으로 밀어쳐 좌전 안타를 날렸다. 이후 에릭 하스의 만루홈런이 터지면서 이정후는 세 번째 득점에 성공했다. 샌프란시스코의 타선이 폭발하며 7회초에만 두 번째 타석이 찾아왔다. 12-3으로 크게 앞선 2사 1루 상황이었다. 이정후는 바뀐 투수 제이크 우드포드의 4구째 93.4마일(약 150km) 싱커를 결대로 밀어쳐 2루수 키를 넘기는 우전 안타를 뽑아냈다. 지난 1일 콜로라도 로키스전 이후 4경기 만에 터진 시즌 네 번째 4안타 경기다. 메이저리그 3년 차인 이정후는 빅리그 데뷔 이후 최고의 타격감을 과시하며 내셔널리그 최고의 교타자 입지를 굳혀가고 있다. 이날 송성문은 4일 이어 2경기 연속 벤치를 지켰고 샌디에이고는 필라델피아에 4-6으로 패해 5연패 수렁에 빠졌다. psoq1337@newspim.com 2026-06-05 06:47

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동