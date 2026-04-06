부산교육청, 방과후강사 '1차 개인별 점수 확인 제도' 도입

강사 점수 확인 절차 간소화 부담 감소

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 방과후강사 선발 과정의 투명성과 행정절차 간소화를 위해 '방과후학교 심사지원시스템' 개선했다고 6일 밝혔다.

심사지원시스템을 통해 제안서를 제출한 1차 제안서 심사 결과 총점을 별도로 안내받지 못해, 합격 여부만으로 자신의 평가 수준을 추방과후강사는 정해야 하는 한계가 있었다.

점수 확인을 위해서는 노조와의 단체교섭을 통해 합의된 정보공개 청구 절차를 거쳐야 하는 불편이 있어, 방과후강사에게 큰 부담으로 작용했다.

부산시교육청이 방과후강사 선발 과정의 투명성과 불필요한 행정절차 간소화를 위해 '방과후학교 심사지원시스템' 개선했다. 사진은 부산시교육청 전경 [사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

이에 시교육청은 시스템을 개선해 강사가 별도의 신청 없이도 방과후학교 심사지원시스템에 로그인하면 본인의 1차 제안서 점수를 확인할 수 있도록 조치했다.

법률 검토를 거쳐 개선 방식이 개인정보 보호 및 공정성 확보 측면에서 문제가 없음을 확인하는 등 제도 개선을 위한 사전 작업을 마쳤다.

시교육청은 단순한 정보 제공을 넘어 업무 투명성과 청렴도를 높이고, 정보공개 청구 횟수를 줄이는 등 다양한 측면에서 긍정적인 효과를 가져올 것으로 기대하고 있다.

김석준 교육감은 "현장의 목소리를 반영한 적극행정의 일환으로, 강사의 정보공개 청구 부담을 줄이기 위한 선제적 조치"라며 "방과후 프로그램 운영의 투명성과 청렴도를 높이는 동시에, 불필요한 행정절차를 줄여 현장의 업무 부담을 경감할 수 있도록 지속적으로 제도를 개선해 나가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com