정부 첫 공식 애국가 배경 영상, 국민 참여로 만든다

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 수립 이후 처음으로 공식 애국가 배경 영상을 국민 참여 방식으로 제작한다.

행정안전부와 문화체육관광부는 국민의 창의적 아이디어를 반영한 정부 공식 애국가 영상 제작을 위해 '애국가 배경영상 국민 참여 공모전'을 개최한다고 6일 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

그동안 국가 행사와 국민의례에서는 주로 KBS가 제작한 애국가 영상이 활용돼 왔지만, 국가 위상 변화와 시대상을 반영한 정부 차원의 공식 영상 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다. 이에 정부는 국민 주권이라는 정책 방향을 반영해 국민이 직접 제작에 참여하는 방식을 채택했다.

이번 공모전은 개인, 기업, 단체 등 대한민국 국민 누구나 참여할 수 있으며, 예선과 본선의 2단계 방식으로 진행된다. 예선은 4월 15일부터 28일까지 약 2주간 진행되며, 기획안과 16개 장면 이상의 콘티 또는 1분 이상의 시범 영상을 제출하면 된다.

예선을 통해 장려상 10개 팀과 본선 진출 2개 팀이 선정된다. 본선 진출 팀에는 정부 및 공공기관이 보유한 영상 자료와 전문가 자문이 제공되며, 이를 바탕으로 고화질(FHD) 애국가 배경영상 1편을 제작하게 된다. 이후 최종 심사를 통해 최우수상과 우수상이 결정된다.

수상 규모도 대폭 확대됐다. 최우수상 수상팀에는 행정안전부 장관상과 함께 8000만 원, 우수상에는 5000만 원이 수여된다. 예선 장려상 10개 팀에도 각각 50만 원의 상금이 지급된다.

심사는 유홍준 국립중앙박물관장을 비롯한 문화예술 및 영상 분야 전문가들이 참여해 공정성과 전문성을 높일 예정이다.

최종 선정된 영상은 검증을 거쳐 국가 행사에서 공식 활용되며, 국민 누구나 자유롭게 사용할 수 있도록 배포된다.

윤호중 행안부 장관은 "이번 공모전은 정부가 처음으로 애국가 배경영상을 제작하는 뜻깊은 시도로, 대한민국의 자부심과 시대상을 국민의 시선으로 새롭게 담아내는 계기가 될 것"이라며 "수상작은 주요 국가 행사 등에 활용될 예정인 만큼, 많은 국민의 관심과참여를 바란다"고 밝혔다.

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