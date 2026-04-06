고창군, 이동형 생활밀착 복지서비스 '동네점빵' 본격 운영

농촌 취약지역 생필품 접근성 개선·현장 순회 판매 체계 구축

자활사업 연계 일자리 창출·지역복지 통합 플랫폼 기능 강화

[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군이 농촌 취약지역 주민들의 생활 편의를 높이기 위한 이동형 판매 서비스 운영을 본격화했다.

6일 고창군에 따르면 신림면 농암마을에서 주민 50여 명이 참석한 가운데 '고창동네점빵' 첫 현장 판매가 진행됐다.

동네점빵 차량 모습[사진=고창군]2026.04.06 gojongwin@newspim.com

이 서비스는 생필품과 신선식품 구매가 어려운 마을을 직접 찾아가는 이동형 점포로, 고창지역자활센터가 운영을 맡아 요일별로 각 마을을 순회한다.

주민들은 교통 불편과 장보기 부담을 덜 수 있다는 점에서 호응을 보이고 있다. 한 어르신은 "버스를 이용할 때 기다림과 짐 부담이 컸는데 집 앞에서 필요한 물품을 살 수 있어 편리하다"고 말했다.

앞서 고창군은 지난 3월 30일 개소식과 함께 고창지역자활센터, 대한노인회 고창군지회, 고창군노인복지관, 고창재가협회 등과 업무협약을 체결했다. 당시 이동형 점빵 차량 제막과 열쇠 전달, 일일 점빵 매니저 위촉도 함께 이뤄졌다.

군은 향후 주민 수요를 반영한 상품 구성과 현장 중심 서비스를 강화해 이용 편의성을 높일 계획이다. 아울러 자활사업과 연계해 참여자에게 안정적인 일자리를 제공하고, 지역사회 복지서비스를 연결하는 플랫폼 기능도 수행할 것으로 기대된다.

오수목 고창군 사회복지과장은 "동네점빵은 단순 판매를 넘어 주민 일상에 밀착한 실질적 복지서비스"라며 "체감도 높은 생활복지 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

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