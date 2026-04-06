오세훈, 도시철도 혼잡 개선 'CBTC' 도입 점검…"시민 일상 혁신 이끌 것"

서울 지하철 이용객 492만5000명까지 증가

궤도회로→무선통신 전환, 첨단시스템 구축

2호선 신도림~삼성 혼잡구간 열차투입 가능

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 오세훈 서울시장은 6일 오전 서울교통공사 제2관제센터·통합관제센터 건설현장을 방문해 도시철도 혼잡 개선을 위한 무선통신 기반 열차제어시스템(CBTC, Communication-Based Train Control) 도입 준비 상황을 점검했다.

이번 현장 방문은 지난달 26일 서울시에서 발표한 '도시철도 혼잡 개선 혁신방안'의 후속 행보로, 시장이 관제 운영 시스템을 살펴보고 현장 직원들을 격려하기 위해 이뤄졌다.

오 시장은 제2관제센터에서 종합관제단장으로부터 관제센터 운영 현황과 CBTC 도입 시 기대 효과에 대한 보고를 받았다. 이후 차량으로 이동해 인근 통합관제센터 건설현장에서 기술본부장으로부터 공사 진행 현황을 점검했다.

시에 따르면 서울 지하철 이용객은 코로나19 이후 빠르게 증가해 지난해 하루 평균 492만5000명 수준까지 늘었다. 2021년 386만5000명과 비교해 100만 명 이상 증가한 셈이다. 이러한 증가가 특정 노선과 구간에 집중되면서 혼잡이 심화되고 있다는 점이 문제점으로 지적된다.

오세훈 서울시장이 6일 성동구 서울교통공사 제2관제센터를 방문해 '무선통신 기반 열차제어시스템(CBTC)' 도입 준비 상황을 점검하고 있다. [사진=서울시]

현재 2호선과 9호선 같은 주요 노선은 이미 최대한 열차를 운행하고 있으나 일부 역은 혼잡도가 심각하다. 예를 들어 2호선 사당역의 혼잡도는 150.4%로 나타나며 출퇴근 시간대에 추가 열차 투입이 어려운 상황이다.

이에 따라 시는 열차 증량이나 급행 운행, 노선 추가 신설 대신에 신호체계 개선을 통한 혼잡 완화를 추진하고 있다. 시가 도입을 추진하는 CBTC는 열차와 지상 설비가 무선으로 실시간 교신하며 열차 위치를 정밀하게 파악하고 차간 안전거리를 조정하는 시스템이다.

CBTC 도입으로 열차 운행 간격이 단축되면 동일 시간 내 더 많은 열차를 운행할 수 있게 돼 혼잡도를 낮추는 효과가 기대된다. 이미 한국형 CBTC 방식인 KTCS-M이 신림선에 도입돼 운행 중이며, 뉴욕, 런던, 파리, 홍콩 등 해외 주요 도시도 무선신호 방식으로의 전환을 진행하고 있다.

열차 운행 밀도 개선을 통해 지하철 이용 편의성이 높아지고 신호장애를 최소화하면서 안정성도 향상될 전망이다. 무엇보다 CBTC 도입 이후 2호선 최고 혼잡 구간인 신도림~삼성 구간에 4개 열차 추가 투입이 가능해진다. 사당역의 경우 혼잡도가 150%에서 130%로 완화될 것으로 예상된다.

오 시장이 방문한 통합관제센터 건설현장은 현재 세 곳으로 나뉜 관제센터를 하나로 합치는 '1~9호선 지능형 SMART 통합관제센터' 구축사업의 핵심 현장이다. 총사업비 3110억 원이 투입돼 지하 2층·지상 6층 규모로 조성될 예정이다, 완공 후에는 지하철 1~9호선 전 노선의 운행을 하나의 센터에서 통합 관제하게 된다.

오 시장은 "현장을 직접 보니 기술 전환 준비가 차근차근 이뤄지고 있다는 것을 확인할 수 있었다"며 "시민들의 일상을 지키기 위한 필수 조건인 만큼 체감할 수 있는 변화로 이어질 수 있도록 지속적으로 개선하겠다"고 말했다.

그는 이어 "도시기반시설의 고도화와 효율적인 운영을 통해 시민을 위한 일상 속 혁신을 만들어갈 수 있도록 현장을 꼼꼼히 챙겨나가겠다"고 덧붙였다.

kh99@newspim.com