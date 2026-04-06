홈플릭스·효벤트, 비접촉 '피지컬 AI' 돌봄 시스템 구축 협약

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 경기도 화성시 동탄 소재 재활요양시설 효벤트(동탄재활요양원)가 주거용 OS 기업 홈플릭스와 시니어 돌봄 시스템 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

양사는 이번 협약을 통해 비접촉 생체신호 감지 기술을 활용한 '피지컬 AI' 기반 돌봄 시스템을 도입하고, 지역 내 시니어 케어 환경의 디지털 전환을 추진할 계획이다.

효벤트는 해당 시스템을 활용해 입소자의 심박수, 호흡수, 움직임 등 생체 데이터를 실시간으로 모니터링할 수 있게 된다. 이를 통해 야간 낙상 등 사고 위험 상황을 조기에 감지하고 대응 체계를 강화한다는 방침이다.

도입되는 '바이탈프레임(Vital Frame)'은 레이더 센서를 기반으로 작동하는 비접촉 방식 장치다. 웨어러블 기기와 달리 착용이 필요 없으며, 침실 환경에서도 지속적인 측정이 가능하다. 영상 촬영이 아닌 센싱 방식으로 데이터를 수집해 사생활 침해 우려를 낮춘 것이 특징이다.

양사는 해당 시스템을 통해 수집되는 데이터를 환자 상태 분석 및 맞춤형 케어 프로그램 설계에 활용할 예정이다. 수면 패턴, 야간 활동량 등의 지표를 기반으로 재활 및 관리 효율성을 높인다는 계획이다.

홈플릭스는 효벤트를 시작으로 시니어 시설과의 협력을 확대해 관련 기술 적용 범위를 넓힐 방침이다. 업계에서는 고령화에 따른 돌봄 수요 증가와 인력 부족 문제 속에서 비접촉 센싱 기반 돌봄 기술 도입이 확대될 것으로 보고 있다.

[이미지=홈플릭스]

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