아이씨티케이, 日 최대 IT전시회서 양자보안칩 'G5Q' 첫 선

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 보안 팹리스 기업 아이씨티케이가 오는 8일부터 10일까지 일본 도쿄 빅사이트에서 열리는 Japan IT Week 2026(Spring)에 참가해 양자보안칩 신제품 'G5Q'를 공개한다고 6일 밝혔다.
G5Q는 물리적 복제 불가 기술(PUF) 기반의 하드웨어 신뢰 기술을 토대로 양자내성암호(PQC) 알고리즘을 지원하는 보안칩이다. 미국 국립표준기술연구소(NIST) PQC 표준 알고리즘인 ML-KEM과 ML-DSA를 지원하며, 지난해 2월 양산을 시작한 기존 제품 G5N 대비 PQC 연산 성능이 약 40% 향상됐다. 차분 전력 분석(DPA) 등 부채널 공격 대응 기능도 강화했다.
아이씨티케이는 이번 전시 동관 3홀 부스에서 G5Q를 포함한 PUF 기반 PQC 보안칩(G5N·G5Q), PUF 기반 배터리 정품 인증 보안칩(MTB), 차세대 보안 프로토콜 기반 가상사설망(VPN) 솔루션 'qTrustNet'을 선보인다.
회사 관계자는 "일본 시장에서 양자보안 전환과 디바이스 신뢰 확보에 대한 논의를 확대하고 현지 파트너십 협력 기회를 발굴해 나가겠다"고 말했다.
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